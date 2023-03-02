ShowKeyPlus — программа для просмотра установленных ключей активации Windows и другой информации о версии операционной системы. Утилита распространяется бесплатно, интерфейс программы выполнен на английском языке.

Программа предназначена для запуска на компьютерах под управлением Windows 7 (ограниченный функционал), 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Для систем разрядностью 32 бит и 64 бит предусмотрены собственные редакции ShowKeyPlus — x86 и x64, соответственно.

Зачем нужна программа ShowKeyPlus?

Основное предназначение утилиты ShowKeyPlus — отображение лицензионного ключа Windows. Программа способна считывать и показывать обе разновидности ключей:

Активационные или ритейл (Retail). Ключи, которые могут быть куплены пользователем (например, через магазин Microsoft Store) отдельно от операционной системы. Сюда же относятся ключи, прилагаемые к оптическим дискам установки ОС.

OEM (Original Equipment Manufacturer). Данные ключи распространяются через партнеров Microsoft, являющихся производителями компьютеров и/или отдельных их компонентов. Наиболее часто OEM-ключи встречаются в операционных системах Windows, что были предустановлены на ноутбуки (реже — на собранные стационарные компьютеры).

Зачем пользователю может понадобиться определить установленный в системе активационный или OEM-ключ? Самая распространенная причина — «чистая» переустановка операционной системы. Под «чистой» следует понимать ручную установку системы с диска или USB-флешки, а не использование встроенной функции возврата ОС к первоначальному состоянию.

Вот пример. У пользователя имеется ноутбук с предустановленной и уже активированной системой (т.е. в ней используется OEM-ключ). Функцией возврата ОС к первоначальному состоянию воспользоваться не получилось по какой-либо причине (пускай, это будет повреждение файлов установщика). В этом случае останется только выполнить установку ОС в ручном режиме, предварительно создав загрузочный диск или флешку, а также переписав/скопировав куда-нибудь ключ активации от установленной в данный момент системы.

После завершения установки Windows будет требовать ввести ключ. Если пользователь заблаговременно сохранил его, используя программу ShowKeyPlus, то у него не возникнет никаких проблем с активацией системы.

Функции программы ShowKeyPlus

Помимо отображения ключей активации, программа ShowKeyPlus также показывает следующую информацию об операционной системе:

Полное наименование установленной системы Windows (например, «Windows 11 Pro»).

Идентификационный номер (ID) продукта, который меняется практически после каждого сеанса автоматического обновления Windows, и в основном требуется при обращении в техническую поддержку Microsoft.

Версия сборки вида «22000.1455 (64-bit OS)», которая также меняется после обновлений системы, но только глобальных (т.е. обновление сборки системы).

Также у программы ShowKeyPlus имеются три вспомогательные функции:

Проверка ключей активации. Пользователь может ввести любой ключ в соответствующее поле, после чего ShowKeyPlus отобразит версию и редакцию операционной системы, а также способ распространения (OEM или Retail).

Восстановление ключей активации из ранее сделанной резервной копии реестра Windows (конкретно, программа требует ветку «SOFTWARE» реестра). Также функция может использоваться и для извлечения ключей из ветки «SOFTWARE» не запущенных в данный момент операционных систем (например, из реестра системы, установленной на другом диске).

Сохранение всей собираемой о системе информации в TXT-файл. Кроме того, функцией можно пользоваться из вкладки проверки ключей активации. В этом случае в файл будет сохранена информация только об этом ключе.

На этом все.