ShellExView — небольшая программа, которая отображается список всех компонентов, которые расширяют оболочку операционной системы Windows. Расширения появляются в системе после установки нового программного обеспечения: например, архиватор WinZip изменяет контекстное меню системы благодаря установки дополнительных расширений. С помощью утилиты, пользователи могут включить или отключить отдельные компоненты.

Также есть возможность просмотра информации об установленных расширениях: описание, версия, название продукта, разработчик, отображается ли ПО на рабочем столе, расположение файла на компьютере.

Загрузить программу можно бесплатно для Windows (XP, 7, Vista, 8.1. 10) 32 и 64-бит. Установка не требуется: достаточно просто распаковать архив с утилитой на компьютер. По умолчанию стоит английский язык интерфейса. В архив с программой помещен русификатор.

Зачем нужна программа ShellExView?

Программа ShellExView предоставляет пользователям следующие возможности:

Управление расширениями. С помощью утилиты можно активировать или деактивировать любой активный компонент, который расширяет оболочку операционной системы Windows.

Сохранение выбранных записей. Также утилита позволяет сохранить выбранные записи — компоненты, которые расположены в списке в главном окне. Для сохранения нужно выбрать раздел и папку на компьютере.

Поиск. В ShellExView есть встроенный инструмент поиска. Он дает возможность искать любые записи — дополнительные компоненты, — которые находятся в активном состоянии. Для этого нужно ввести название задачи. Также можно установить дополнительные параметры поиска: только с учетом регистра, только слово целиком или поиск с учетом направления (вверх или вниз).

Свойства компонента. При необходимости, в программе можно посмотреть свойства каждого компонента. Информация отображается в отдельном окне: имя расширения, текущий статус (активирован или деактивирован), тип, описание, версия, название продукта, размер, атрибут, время создания файла (дата и часы).

Создание HTML-отчетов. Пользователи могут создать отдельный отчет в формате HTML (всех элементов или только выбранных расширений) — данные откроются в браузере в формате таблицы.

Настройки. В параметрах утилиты можно включить отображение списка по типу расширения. Есть возможность показа 32-битных расширений. Можно выделить деактивированные записи, расширения не от Microsoft и все подозрительные расширения. Доступна функция, которая позволяет скрыть все системные расширения от Microsoft. Можно включить показ времени по GMT. Также пользователи могут убрать иконку программы ShellExView в трей — она поместится туда после сворачивания окна.