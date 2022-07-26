Registry Finder — программа для просмотра и редактирования реестра Windows, является более совершенным аналогом стандартного приложения «Редактор реестра».

Утилита распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (нужно переключить в настройках после установки).

Как пользоваться программой Registry Finder?

Посредством утилиты Registry Finder пользователь может работать, как с локальным, так и с сетевым регистром, расположенным на удаленном компьютере в сети. Также поддерживается возможность открытия «автономного реестра», представляющего собой папку, в которую ранее были экспортированы отдельные ветви (кусты) реестра в виде REG-файлов. Программа Registry Finder и сама может использоваться в автономном режиме, например — прямо с флешки или диска.

Утилита Registry Finder поддерживает все функции стандартного приложения «Редактор реестра» (для работы некоторых из них Registry Finder следует запускать от имени администратора). Особенно стоит отметить более совершенный менеджер поиска ветвей/разделов, параметров и значений параметров:

Пользователь может задать конкретное место поиска (во всем реестре либо определенном корневом и/или вложенном разделе). Также возможно определения разделов реестра, которые будут пропущены в процессе поиска.

Возможность включения дополнительных опций поиска: «Поиск с учетом регистра», «Поиск с использованием регулярных выражений», «Поиск только в скрытых разделах реестра».

Возможность поиска данных определенного типа: REG_SZ, REG_EXPAND_SZ, REG_BINARY/DWORD/QWORD/LINK, REG_RESOURCE_LIST и другие.

Поиск данных в соответствии с указанным пользователем минимальным/максимальным размером, указанной данной изменения параметра.

Посредством Registry Finder также можно создавать новые разделы, параметры всех типов и символические ссылки, импортировать в реестр REG-файлы, копировать и переименовывать разделы/параметры, редактировать сами параметры, создавать список «Избранных» разделов/параметров.

Среди прочих отличий от стандартного «Редактора реестра» Windows:

В плане экспорта данных из реестра Registry Finder одну дополнительную опций, отсутствующую в стандартном приложении: «Экспорт для удаления». При помощи этой функции, экспортируемые данные (как разделы, так и параметры) автоматически удаляются из самого реестра.

Другая отличительная особенность программы — наличие функции копирования разделов и/или параметров с возможностью их последующей вставки в любое указанное место (в стандарт).

Возможность отмены выполненных изменений (CTRL + Z) и возврата к отмененному действию, в т.ч. в случае удаления/создания разделов/параметров. Также программа Registry Finder ведет историю всех выполненных пользователем действий.

Наличие функции пакетного редактирования найденных посредством поиска имен разделов и параметров и/или значений параметров. Также имеется возможность задействования опций замены: «С учетом регистра», «Строка целиком» и «Использовать регулярные выражения».

Расширенный функционал работы со списком «Избранных» разделов/параметров. Пользователь может импортировать аналогичный список, созданный в стандартном приложении, а также из файлов TXT и RRMB. При добавлении новых элементов в список избранных возможна их сортировка по разделам (создаются пользователем), назначение им тегов, описания, URL-ссылок, а также одного из трех значков (будет отображаться в самом реестре).