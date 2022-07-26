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Registry Finder

Registry Finder

Программа для просмотра и редактирования реестра Windows

5,0 (1)
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Актуальная версия 2.63
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.63

  • В тёмной теме исправлен нечитаемый белый текст чекбоксов в окне Permission Entry на Windows 11.
  • В тёмной теме исправлен светлый фон списка Permissions в окне свойств ключа на вкладке Security.
  • Исправлена команда Restart as System, которая могла не сработать.
  • Переводы теперь обновляются автоматически вместе с программой.
  • Исправлена ошибка, из-за которой после закрытия окна History главное окно могло стать неактивным и клавиатура переставала работать, пока окно не активируют снова.
  • Исправлено состояние, при котором пункт меню View | Category Tree оставался недоступным после открытия вкладки Favorites.
  • Исправлен сбой при переходе на вкладку Security в окне свойств для ключей HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_USERS в автономном реестре.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.62

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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