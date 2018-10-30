Reboot Restore Rx — инструмент, позволяющий восстанавливать исходное состояние операционной системы после каждой перезагрузки компьютера. Данную программу часто устанавливают в компьютеры, подключенные к локальной сети. Все же дети в школе или неопытные пользователи в офисе могут случайно удалить важный компонент системы, после чего придется переустанавливать ОС с нуля. Однако пользоваться данным ПО можно и в домашних условиях, дабы не допустить фатальных проблем после «экспериментов» с системой.

Работает программа с любой версией ОС Windows: XP, Vista, 7, 8 и 10 любой разрядности. Русскоязычной версии нет, но в этом нет необходимости: пользователю не нужно управлять программой.

Распространяется ПО бесплатно, но на официальном сайте можно приобрести PRO-версию с расширенным функционалом. Купить PRO-версию можно за 3283 рубля; дополнительно можно приобрести годовое обслуживание — 820 рублей.

Как работать с Reboot Restore Rx?

Reboot Restore Rx — это программа, которая постоянно создает контрольные точки. Обычно Windows создает файлы для восстановления перед каждой важной операцией, типа установки драйверов или системного ПО. С помощью этой программы контрольные точки создаются моментально, перед каждым перезапуском компьютера.

Такой алгоритм работы помогает спасти действующий вариант ОС от фатальных проблем: заражение вредоносным ПО, удаление важного системного файла или записи в реестре, установка программы, что не поддается деинсталляции и т.п. Если пользователь сомневается в действии, то следует запустить Reboot Restore Rx: при возникновении серьезной проблемы нужно лишь перезапустить ПК, после чего система вернется к контрольной точке восстановления.

Работать с данным софтом не нужно. Здесь даже нет интерфейса для управления, а только две кнопки: «Disabled/Enabled» и «About» - т.е. включение/отключение и «О программе». Чтобы начать пользоваться данным софтом, нужно лишь его установить, выбрав во время установки нужный раздел диска, после чего перезапустить ноутбук или компьютер. При загрузке ОС появится окно с логотипом программы — это означает, что все работает.

Reboot Restore Rx — это дополнительная «подушка безопасности». Используйте данную программу перед тестированием приложений или установкой драйверов, чтобы не исправлять серьезные ошибки в дальнейшем.