PrintMonitor – программа для мониторинга и ведения журнала печати, осуществляемой с компьютеров всех сотрудников офиса. Приложение анализирует и собирает данные со всех принтеров, с которыми работает система, и организует центральный узел в пределах одной организации.

PrintMonitor позволит существенно сократить расходы на распечатку. Информация собирается в единую базу данных в формате Microsoft Access. Получаемая на выходе база имеет открытый доступ, поэтому с ней могут работать любые пользователи, подключенные к сети организации. Также PrintMonitor сохраняет статистику, устанавливает ограниченный доступ к базе данных и ведет подробный мониторинг распечатанных конкретным пользователем страниц.