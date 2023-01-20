ODIN — программа-прошивальщик для установки и обновления прошивок на смартфоны и планшеты Samsung под управлением операционных систем Android. При помощи данного приложения также устанавливаются отдельные компоненты прошивки (программное обеспечение модема телефона, загрузочная программа (рекавери/recovery), ядро Andriod-систем и другие), выполняется рутование (получение прав администратора Root) аппаратов и другие операции.

Программа ODIN является полностью бесплатной для использования. Работает в 32/64-битных операционных системах Windows, начиная с версии XP. Поддержка русского языка не предусмотрена.

Зачем нужна программа ODIN?

Программа ODIN предоставляет инструменты для работы с программным обеспечением Android-гаджетов Samsung на низком уровне, что открывает перед пользователем практически неограниченные возможности по прошивке устройств и выполнения ряда сопутствующих операций. Рассмотрим основные возможности утилиты.

Прошивка смартфонов и планшетов Samsung. Любые Android-устройства прошиваются либо через встроенный в операционную систему модуль (т.е. непосредственно из самого аппарата), либо через официальную программу (в случае с Samsung — это Smart Switch). Ни один из этих способов не позволяет установить неофициальную (кастомную) прошивку. А необходимость в установке кастомных сборок ОС Android может возникнуть по различным причинам (как минимум, из них вырезаны всевозможные системные приложения, невостребованные у большинства пользователей).

При помощи программы ODIN можно устанавливаться любые кастомные прошивки, созданные для аппаратов Samsung сторонними разработчиками. Выбор таких прошивок достаточно широк, но скачать их из самого приложения невозможно — пользователю предстоит найти их самостоятельно на одном из множества специализированных сайтов в интернете.

Включение root-доступа. Для выполнения всевозможных операций в системах Android требуются права администратора. Просмотреть системные файлы и каталоги, заменить изображение/анимацию на экране загрузки/зарядки, воспользоваться приложениями для взлома игр — эти и многие другие операции невозможно выполнить без root-прав, которые не предусмотрены ни в одном устройстве Samsung.

Приложение ODIN помогает решить и эту проблему. Причем с ее помощью можно рутовать даже официальные сборки прошивок.

Установка кастомных рекавери и ядер ОС Android. Рекавери (recovery) — это режим (он же - и название микропрограммы), в который переводится Android-устройство для выполнения различных сервисных операций без загрузки самой операционной системы: сброс настроек системы, полная очистка памяти, запуск средств диагностики аппарата и другие.

Как и в случае с прошивками, официальные рекавери не позволяют выполнять операции, доступные в кастомных их сборках. С их помощью можно выполнить практически все процедуры, которые выполняются из самой программы ODIN, вплоть до получения root-прав, переустановки прошивки или отдельных ее компонентов.

Практически то же самое можно сказать и про ядро операционной системы Android. Данный программный компонент отвечает за взаимодействие системы с аппаратной частью устройства. Кастомные ядра позволяют пользователю выполнить очень тонкую настройку параметров работы какого-либо отдельного аппаратного компонента смартфона/планшета (к примеру, изменить частоту обновления дисплея) либо вовсе отключить его при острой необходимости.

Риски использования ODIN

Неправильное использование программы ODIN может повлечь за собой полный выход смартфона/планшета из строя (т.н. "кирпич"). Подобное возникает по различным причинам — несовместимость устанавливаемых прошивок, ядер, рекавери и т.д. с телефоном, сбои в процессе установки программного обеспечения на аппарат и другие. Однако следует отметить, что программа ODIN способна вывести аппарат из "кирпичного" состояния, но для этого пользователю придется тщательно покопаться на тематических форумах в поисках решений восстановления своего гаджета.