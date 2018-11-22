NVFlash — программа для прошивки видеочипов BIOS на графических адаптерах NVIDA Titan, GeForce, Ti, Tesla различных модификаций и моделей.

Данная утилита создана для работников сервисных центров, сталкивающихся с необходимостью ремонта видеокарт NVIDIA. Однако программа NVFlash распространяется совершенно бесплатно и без каких-либо ограничений, потому ей могут пользоваться все желающие.

Зачем нужна программа NVFlash?

Как и упоминалось выше, NVFlash служит для перепрограммирования чипов BIOS поддерживаемых видеокарт. Подобная необходимость может возникнуть в одном из следующих случаев:

Зависания, самопроизвольное выключение/перезагрузка компьютера по причине неисправностей видеокарты.

Наличие всевозможных графических "артефактов" (цветные полосы, битые пиксели и т.п.) на экране монитора, подключенного к проблемной видеокарте.

Полная неработоспособность графического адаптера и другие.

Утилита NVFlash также используется для обновления прошивки видеочипов BIOS с целью устранения различных ошибок предыдущих версий. О необходимости перепрошивки обычно сообщается производителем видеокарты на чипах NVIDIA.

Как работает NVFlash — инструкция

Программа NVFlash взаимодействует с видеокартой на низком аппаратном уровне. Утилита обращается к встроенному программному обеспечению графического адаптера, предоставляя пользователю доступ к управлению различными функциями прошивки.

В настоящее время (и это вряд ли произойдет в будущем) утилита NVFlash не имеет графического интерфейса. Взаимодействие с программой осуществляется посредством консоли (командной строки) Windows. При этом разработчиками строго рекомендуется не использовать программу в рабочей среде Windows (хотя это и возможно), т.к. в этом случае обмен данными между утилитой NVFlash и прошивкой видеокарты будет осуществляться не напрямую, а через программную оболочку. Кроме того, сам драйвер видеокарты и всевозможные запущенные приложения могут препятствовать "чистому" обмену данными.

Самый простой способ использования NVFlash — создание загрузочного диска или флешки с файлами программы на борту.

Примеры команд NVFlash

Утилита NVFlash позволяет не только перепрошивать видеочипы BIOS, но и выполнять множество других операций с микросхемой. Вот три наиболее важные команды, использующиеся для прошивки чипов:

nvflash -с: команда с ключом «-с» позволяет определить, поддерживает ли имеющаяся модель видеокарты процедуру перепрошивки.

nvflash -b <имя_файла>: создание резервной копии текущей прошивки видеочипа и сохранение в файл с названием <имя_файла>.

nvflash <имя_файла>: команда для запуска процесса прошивки видеочипа, где вместо <имя_файла> указывается название файла-прошивки.

Ознакомиться с синтаксисом и описанием всех прочих команд можно прямо в консоли, введя «nvflash» без каких-либо атрибутов и ключей.

При использовании утилиты NVFlash важно иметь в виду, что неправильное обращение с ней может легко привести к различным неисправностям в работе видеокарты либо даже ее полному выходу из строя.