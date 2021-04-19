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IsMyLcdOK

IsMyLcdOK

Программа для диагностики LCD-мониторов (поиска дефектных пикселей)

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.44
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История изменений

Версия 4.44

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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