IsMyLcdOK — небольшая служебная утилита для обнаружения дефектных пикселей, затененных или засвеченных областей экрана LCD-монитора. Программа распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1 и 10 (предусмотрены разные версии для 32-х и 64-разрядных систем). Имеется перевод на русский язык.

Программа IsMyLcdOK

Программа IsMyLcdOK предназначена для обнаружения битых/зависших/парализованных пикселей (в т.ч. и тех, что неверно отображают цвета), а также затененных и засвеченных областей на экране монитора. Смысл ее создания (по словам автора) — тестирование новых LCD-мониторов для быстрого выявления дефектов до окончания срока гарантийного ремонта. Тем не менее, IsMyLcdOK можно использовать на любом этапе пользования монитором. Кроме того, утилита может послужить в целях исправления зависших пикселей (те, что показывают неправильный цвет или даже не светятся).

Сама по себе утилита ничего не обнаруживает и не отображает. Ее задача состоит лишь в том, чтобы заполнить весь экран определенным цветом, градиентом, горизонтальными/вертикальными черно-белыми полосами либо анимированным разноцветным изображением. Делается это для того, чтобы помочь пользователю выявить дефектные пиксели или области монитора.

В программе IsMyLcdOK реализованы следующие тесты:

Проверка белого, красного, синего, фиолетового, черного, зеленого, голубого и желтого цвета. Во всех тестах экран заполняет указанным цветом. Если какой-либо из пикселей будет отображать иной цвет, можно говорить о его дефективности.

Проверка пикселей путем заполнения экрана вертикальным и горизонтальным градиентом. Цель теста та же, что и в предыдущем случае.

Выявление затененных и засвеченных областей экрана путем его заполнения горизонтальными и вертикальными чередующимися полосами черного и белого цвета.

Три теста для выявления дефектов, проявляющих себя при резкой смене цвета пикселей. На экране при этом демонстрируется анимированные изображения в виде быстро изменяющих свой цвет полос или прямоугольников.

Отдельно отметим функцию проверки долговечности, задача которой — последовательный запуск выбранных пользователем тестов (любых из перечисленных выше) в интервале от 0,1 до 10 секунд. Теоретически, заведомо неисправная LCD-матрица после нескольких часов (а может и минут) такого интенсивного тестирования проявит свои дефекты.