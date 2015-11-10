Foxit PhantomPDF – программа для пользовательской обработки документов любой сложности в формате PDF.
Функции программы:
- Создание пользовательских многостраничных PDF-файлов с последующим редактированием.
- Конвертация текстовых и офисных файлов в PDF-формат.
- Внедрение дополнительных и удаление существующих страниц в готовые многостраничные PDF-документы.
- Работа с табличными данными.
- Поддержка работы напрямую со сканерами.
- Проверка PDF-файлов на наличие дублированной информации (поиск дубликатов).
- Изменение данных в сканированных электронных формах.
- Добавление собственной цифровой подписи.
- Шифрование документа с возможностью парольной защиты.