ExifTool — программа для чтения, редактирования и записи/создания метаданных мультимедиа-файлов различных форматов (чаще всего используется для работы с метатегами цифровых фотографий). Это бесплатная утилита с открытым исходным кодом, работает в любых версиях Windows разрядностью 32 и 64 бит.

Как пользоваться ExifTool?

Программа ExifTool не имеет пользовательского графического интерфейса. Работа с утилитой осуществляется посредством команд, вводимых через консоль (командную строку) Windows. Исполняемый файл «exiftool.exe» также может работать самостоятельно. Все команды (при использовании через Windows-консоль) имеют примерно следующий вид:

exiftool.exe [*OPTIONS*] [-*TAG*...] [--*TAG*...] *FILE*

Более подробную информацию по всем командам можно получить из справки, автоматически выводимой на экран при запуске через командную строку файла «exiftool.exe» без каких-либо параметров.

Для работы утилиты в самостоятельном режиме исполнимый файл «exiftool.exe» следует переименовать, добавив к нему специфические параметры (также описаны в справке). Например, если дать ему название «exiftool(-k -a -u -g1 -w txt).exe», а затем поместить мышкой поверх него файл, метаданные которого нужно считать, программа на выходе создаст текстовый TXT-документ со всей полученной информацией.

Зачем нужна программа ExifTool?

По части обработки метаданных мультимедиа-файлов программа ExifTool имеет практически безграничные возможности:

Поддержка большого количества (более 200) форматов мультимедиа-файлов: изображения, видео и аудио, электронные документы, исполнимые файлы, динамические библиотеки, архивы и т.д.

Пакетная обработка метаданных — редактирование, удаление, запись.

Распознавание различных стандартов метаданных — EXIF, IPTC, GPS, JFIF, MakerNotes, GeoTIFF и многих других.

Чтение и запись метаданных большого количества цифровых фотокамер.

Чтение синхронизированных метаданных (как, например, GPS-трек) из видеофайлов MOV, AVI, MP4 и других форматов.

Вывод считанных метаданных в форматированном виде, в т.ч. с разделением табуляции (HTML, XML и JSON).

Получение изображений геотегов из лог-файлов GPS-треков, и наоборот.

Пакетное переименование и организация файлов в каталоги по дате, геотегам и любым другим метаданным.

Извлечение эскизов изображений для предварительного просмотра и полноформатные JPG-изображения из необработанных RAW-файлов.

Копирование метаданных из одного файла в другой (в т.ч. между файлами разных форматов).

Чтение и запись структурированных XMP-данных.

Поддержка альтернативных языковых тегов в XMP, ID3, PNG, шрифтах, QuickTime, профилях ICC, MIE и MXF-данных.

Вывод метаданных на многих языках, включая русский, и многое другое.