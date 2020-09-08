EasyBCD — программа для настройки загрузки ОС Windows, MS-DOS, Mac OS X, Linux и систем из семейства BSD путем редактирования данных файла-конфигурации BCD (Boot Configuration Data). Утилита работает во всех версиях 32-х и 64-х разрядных Windows, начиная с Win 98, предусмотрена поддержка русского языка.

Зачем нужна программа EasyBCD?

Посредством утилиты EasyBCD пользователи могут выполнять следующие операции:

Просматривать текущее меню загрузки, отображаемое при включении компьютера.

Удалять записи из меню загрузки, переименовывать и изменять их очередность в списке, назначать операционную систему, загружаемую по умолчанию, вручную устанавливать таймаут для загрузки ОС либо вовсе убрать время, отводимое пользователю на выбор ОС.

Добавлять новые записи в конфигурацию BSD для любой поддерживаемой утилитой операционной системы.

Тонко настраивать загрузку любой из установленных операционных систем. Например, в случае с Windows 10 через EasyBCD можно настроить параметры загрузки системы в безопасном режиме (с поддержкой командной строки, в режиме VGA и другие варианты), включить или отключить поддержку PAE (Physical Address Extension), включить поддержку технологии Hyper-V, запустить систему в режиме отладки ядра и др.

Полностью сбросить конфигурацию BCD, обновить/восстановить файлы, отвечающие за загрузку операционных систем, заменить диск загрузки, заархивировать загрузчик и восстановить его из созданной резервной копии.

Создать внешний загрузочный носитель путем установки на него загрузчика.

Установить загрузчик NTLDR для Windows XP и загрузчик BCD/bootmgr для Windows Vista/7/8/8.1/10.

Программа EasyBCD может быть использована бесплатно в личных некоммерческих целях. Для использования утилиты специалистами, оказывающими платные услуги по ремонту компьютеров, необходимо приобрести лицензию (на момент написания статьи ее стоимость составляла $29,95). Бесплатная версия EasyBCD не поддерживает редакции «Enterprise» и «Professional» операционных систем Windows.