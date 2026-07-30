DxWnd — программа для запуска полноэкранных игр в оконном режиме, а также запуска устаревших игр, частично или полностью неподдерживаемых современными системами Windows. Это бесплатная утилита, поддерживаемая операционными системами Windows XP и выше (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа DxWnd?

Первоначальное предназначение программы DxWnd — создание виртуальной среды, в которой любые полноэкранные игры можно запускать в оконном режиме. Это относится вообще ко всем играм, а не только старым. Эта функция программы позволит пользователю сворачивать игру в панель задач и переключаться между несколькими открытыми на компьютере окнами.

Многие игры (даже современные) могут работать исключительно в полноэкранном режиме, при этом блокируя все системные функции, связанные с управлением окнами. То же можно сказать и о системных комбинациях клавиш (как правило, блокируются все комбинации, кроме «Alt + F4» для возможности выхода из игры). При помощи программы DxWnd все эти недостатки полноэкранных игр легко устраняются.

Другое предназначение утилиты — создание виртуальной среды, в которой можно было запустить устаревшие игры под Windows или даже DOS. Для этого в программе DxWnd предусмотрены специализированные 3D/2D-библиотеки, уже давно не используемые разработчиками игр. Т.е. утилита просто предоставляет доступ запущенным в виртуальной среде играм к тем графическим библиотекам, под которые те (игры) создавались.

Функциональные возможности DxWnd

На запуске игр в оконном режиме и запуске старых игр функциональные возможности программы DxWnd не заканчиваются. Специально для геймеров разработчик утилиты предусмотрел следующие функции:

Возможность управления скоростью воспроизведения игр: если в игре что-то происходит неоправданно долго (например, видеовставки, которые нельзя выключить), то это можно ускорить, а если что-то происходит слишком быстро, то это можно замедлить. Особенно ценна, конечно, функция замедления, которая поможет игроку пройти уровень или выполнить какое-нибудь действие, требующее быстрой реакции.

Возможность принудительного завершения работы процесса игры. Функция поможет офисным работникам быстро скрыть все свидетельства запуска игр на рабочем месте. А вообще, функция эта служит для закрытия игр, которые не закрываются через «Alt + F4» и не имеют опций выхода из игрового процесса.

Вывод на экран оверлея с отображением текущего значения FPS и заодно статус работы функции замедления/ускорения игры.

Возможность управления цветовой гаммой в любых запущенных через DxWnd игр без изменения настроек драйвера видеокарты.

Функция эмуляции джойстиков позволит играть в игры от игровых приставок и многое другое.

Отдельно отметим возможность программы DxWnd «вмешиваться» в работу графических ускорителей. Утилита способна перехватывать некоторые команды и налету изменять их параметры перед отправкой на обработку в графический процессор. Однако эта и целый ряд других функций предназначен для продвинутых пользователей.