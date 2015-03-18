StatBar – специальная утилита для контроля над системой Windows.

Компактная панель программы располагается наверху основного экрана и отображает необходимые характеристики операционной системы: состояние микропроцессора и жестких дисков, объем оперативной памяти, интернет-трафик, работоспособность системы и т.д.

В качестве дополнительных элементов программы StatBar выступают регуляторы громкости звука и часы, корректирующие время по сети. Приложение отличается легкостью установки и мобильностью в использовании. Программа находится в свободном доступе.