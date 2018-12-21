Speed Gear — небольшая программа, которая используется для изменения скорости работы игр и приложений, запущенных в системе. С помощью этой утилиты можно снизить скорость передвижения противников в видеоиграх для упрощения процесса прохождения трудных моментов. Активация основных функций программы выполняется с помощью горячих клавиш.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 bit). Чтобы запустить программу требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса приложения — английский. Русская версия официально не поддерживается.

Важно! Официальный разработчик прекратил поддежку программы Speed Gear.

Полная версия Speed Gear (лицензия)

Чтобы начать пользоваться всеми возможностями утилиты необходимо зарегистрировать лицензию. Для этого нужно купить ключ активации. Стоимость лицензионной версии — 30 долларов. Лицензия приобретается навсегда. Один код регистрации может использоваться на двух компьютерах одновременно.

Для тестирования возможностей Speed Gear доступна бесплатная пробная версия. Она дает возможность пользоваться программой 30 раз (30 запусков).

Как пользоваться Speed Gear?

Вся работа с утилитой выполняется в главном окне. В верхней части интерфейса необходимо выбрать приложения для изменения скорости. По умолчанию установлен параметр «Change speed for all Windows» — изменение скорости для всей операционной системы Windows.

Чтобы выбрать приложение необходимо нажать кнопку «Target». После этого откроется полный список всех запущенных приложений в системе. Ползунок «Set Speed» в интерфейсе утилиты используется для изменения скорости работы приложения. При прокрутке ползунка влево скорость снижается, вправо — увеличивается. По умолчанию стоит скорость 1.000 X. Кнопка «Default» позволяет сбросить все настройки программы до стандартных значений.

Настройки SPEED GEAR

В разделе «Settings» расположены основные настройки программы Speed Gear.

Здесь пользователям доступны следующие опции: