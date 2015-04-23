PPROG — программа для создания конфигураций пульта системы безопасности Болид С-2000 или С2000М.
Основные возможности конфигуратора:
- Считывание приборов, подключенных к пульту.
- Редактирование и сохранение конфигурационного файла на внешний носитель памяти.
- Настройки входных зон, извещений и трансляций.
- Привязка включенных в базу объектов к устройствам ПК.
- Управление параметрами при исполнении сценариев реагирования, постановки объекта на охрану, пожаротушения и т.д.
- Настройка прав и паролей для пользователей.
- Постановка на охрану и снятие с охраны через пульт управления С2000М.
Программа PPROG от разработчиков системы безопасности "Болид" переведена на русский язык. Последние версии ПО совместимы со всеми свежими версиями Windows.