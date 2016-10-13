PCMSCAN — программа для выполнения компьютерной диагностики автомобилей в ОС Windows 95, 98, SE, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.

Основная задача данного приложение — установка связи через физический порт системы OBD-II (On-Board Diagnostics) авто с последующим отображением диагностических данных в режиме реального времени, создания на их основе различных графиков, кодов ошибок неисправностей DTC, данных стоп-кадров и прочей информации об автомобиле.

Программа PCMSCAN

Одна из основных особенностей PCMSCAN — универсальность применения. Утилиту можно использовать для диагностики авто, начиная с 1996 года производства, независимо от производителя, марки и модели. Широкие возможности программы PCMSCAN объясняются следующим:

Программа работает с различными интерфейсами OBD-II, включая SAE-J1850, ISO-9141, ISO-14230 и ISO-15765. Для передачи данных на компьютер используется RS232-порт (если отсутствует, можно использовать переходник RS232-USB).

Возможность получения порядка 220 OBD-II-параметров, включая данные с датчиков кислорода.

Возможность обмена данным с широким спектром специализированных автомобильных устройств, такими как измеритель кислорода AEM UEGO и TechEdge, сенсорный модуль iMFD PLX-устройств, расходомер кислорода и топлива Zeitronix ZT-2 и многие другие.

Поддержка различных типов интерфейсных кабелей OBD-II: Autotap AT1/2/3/123 (v x), VIA LDV100/200/300/123, ELM320/222/232/237 и другие.

Программа PCMSCAN обладает удобным и довольно гибким интерфейсом:

Визуализация в окне программы различных датчиков с возможностью настройки их внешнего вида, перетаскивания по рабочей области, масштабирования и т.д.

Визуализация передней панели управления (торпедо) с возможностью загрузки имеющихся и создания своих собственных шаблонов.

Создание разнообразных графиков с одновременным отображением значений до 8 OBD-II-параметров.

Измерение мощности и крутящего момента двигателя в режиме реального времени с выводом соответствующих данных на экран компьютера.

Возможность отправки команд напрямую на терминал OBD-II.

Конфигурируемая система оповещений позволяет регистрировать возникновение каких-либо событий при выполнении теста автомобиля, а затем выводить на экран соответствующие сообщения.

Создание полного отчета о полученных данных с возможностью экспорта в файл.

И многое другое.

Полная версия PCMSCAN

PCMSCAN — коммерческий программный продукт, требующий приобретения лицензии для использования. В бесплатной версии программы отключено большинство функций, работают лишь те, что позволяют оценить некоторые возможности приложения.

Русский язык официально не поддерживается, однако в интернете можно найти любительские русификаторы интерфейса.