Take Command — многофункциональный интерпретатор командной строки для Windows, призванный заменить встроенную в систему консоль «CMD.EXE». Программа обладает гибким пользовательским интерфейсом, имеет встроенную среду разработки пакетных исполняемых файлов (.BAT/.CMD) с подсветкой кода и множеством других функций, отсутствующих в стандартной командной строке Windows.

Приложение Take Command работает в 32-х и 64-битных версиях ОС Windows 7 (только версия «25.0»), 8/8.1 и 10, Server 2016 и 2019 (версия «26.0»). Это условно-бесплатная программа с пробным периодом использования в 30 дней. Интерфейс имеет неполный перевод на русский язык.

Что такое Take Command?

Take Command представляет собой большой набор инструментов командной строки Windows с интерактивным графическим интерфейсом, который упрощает использование команд и расширяет их базовые возможности. Take Command включает в себя модуль интеграции с «Проводником», многовкладочную консоль, множество улучшений для стандартных команд «CMD», как COPY, DEL, FOR, MOVE, SET, START и пр., а также добавляет порядка 220 новых команд. Удобство использования консоли Take Command обусловлено, в т.ч., подсветкой синтаксиса разными цветами и автозавершению команд, параметров и имен файлов и каталогов (когда команда требует их использования).

Take Command — это еще и мощный инструмент для программирования пакетных файлов .BAT и .CMD, включающий интегрированную среду разработки (IDE) с мощным редактором и пакетным отладчиком. Take Command вносит в разработку исполнимых пакетных файлов расширенные возможности, как, например, цикл «DO», оператор выбора «SWITCH», функции получения различных сведений о системе, триггеры событий и многое другое (в общей сложности среда разработки Take Command включает порядка 750-ти функций и встроенных переменных). В соответствующем окне IDE отображены и описаны все внутренние команды, переменные и функции переменных.

Особенности и функциональные возможности Take Command

Take Command обладает довольно широкими функциональными возможностями, среди которых отметим:

Возможность параллельного запуска нескольких командных строк и приложений с графическим интерфейсом в многовкладочных окнах.

Встроенный файловый менеджер позволяет просматривать каталоги и перетаскивать файлы в любое из открытых окон командной строки. Он также позволяет выбирать или исключать файлы по дате, времени, размеру, владельцу, описанию и расширенным групповым символам или регулярным выражениям. Предусмотрен «живой» поиск файлов и каталогов, отображающий результаты непосредственно при вводе символов с клавиатуры.

Программируемая панель инструментов с вкладками позволяет создавать до 20 вкладок с множеством (до 50) функциональных кнопок на каждой из них. Кнопки могут использоваться для создания дополнительных вкладок или окон, отправки команд на открытые вкладки и для других задач.

Язык сценариев «TCC», используемый для разработки исполнимых пакетных файлов — это обширный набор команд для командной строки «CMD» с 246-ю интегрированными командами, 400-ми функциями и более 320-ю системными переменными. Почти все стандартные команды CMD (например, DIR, COPY, DEL, DIR, START и т. д.) расширены сотнями дополнительных опций, а «TCC» при этом добавляет еще 210 новых команд.

Большинство интерактивных команд (COPY, DIR, DEL и т.д.) имеют командные диалоговые окна, которые позволяют пользователю выбирать при помощи мыши имена файлов и параметры.

Наличие модуля для просмотра текстовых и двоичных файлов с двунаправленной прокруткой, шестнадцатеричными списками, фиксированными и плавающими линейками, линиями сетки, расширенными функциями поиска и печати и многими другими возможностями.

Возможность настройки способа автозавершения имен файлов для любой внутренней или внешней команды. Это позволяет Take Command «разумно» выбирать и отображать имена файлов на основе вводимой пользователем команды. Можно даже запрограммировать завершение табуляции, используя любой язык сценариев, поддерживаемый TCC (пакетные файлы, Lua, Python, REXX, TCL и т.д.).

Возможность получения доступа к каталогам и файлам по FTP, TFTP и HTTP (включая SSL и SSH) во всех командах командной строки, служащих для обработки файлов (COPY, DEL, MOVE и т. д.).

Возможность отправки SMTP/SMPP/SNPP-сообщений из командных файлов или командной строки.

Наличие внутренних команд для сжатия файлов и каталогов в архивы GZIP, JAR, TAR, ZIP и 7ZIP и извлечения данных из них.

Модуль сравнения содержимого двух каталогов позволяет отобразить файлы, которые были добавлены, изменены или удалены.

Возможность отслеживания аппаратных и программных событий системы и выполнение команд при возникновении того или иного события. Пользователи могут отслеживать буфер обмена, журналы событий изменений каталога, сетевые соединения, процессы, службы, а также соединения USB и Firewire.

Возможность получения различной информации о конфигурации системы благодаря доступу к WMI (интерфейсу управления Windows).

Возможность значительного расширения созданных скриптов с помощью Lua, Perl, REXX, Python, PowerShell, TCL/TK и любого языка Active Scripting. Возможно также комбинирование нескольких языков в создаваемых пакетных скриптах.

И все это — не полный перечень функциональных возможностей Take Command.