SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Take Command

Take Command

Интерпретатор командной строки Windows для создания исполнимых BAT/CMD-файлов

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Актуальная версия 27.01
Скачать 91 MB
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История изменений

Версия 27.01

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