Сколькими способами вы каталогизируете и систематизируете свои данные? Если количество приложений, которые вы используете в этих целях, сами нуждаются в каталогизации, самое время воспользоваться МодусДок! Каталогизатор МодусДок позволяет систематизировать любые файлы, документы и другую информацию. Программа совместима с ОС Windows 2000 и выше (32/64-бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Особенности программы МодусДок

Вы можете добавлять в базу данных МодусДок документы, электронные книги, аудиокниги, фильмы, фотографии, ярлыки, папки, просто перетаскивая их мышкой в окно программы. Можно также перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения — каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне.

В базе данных МодусДок могут храниться сами файлы или только локальные/сетевые ссылки на них. Любые объекты, добавленные в программу, можно объединять в группы для удобного просмотра. Также в МодусДок предусмотрена система фильтрации (поиска), позволяющая легко и быстро находить нужные данные по ключевым словам и указанным параметрам.

Функциональные ограничения бесплатной версии

В бесплатной версии МодусДок недоступны следующие функции:

Сканирование диска или папки.

Глобальный поиск по базе данных.

Создание дополнительных баз данных.

Настройка полей (столбцов) базы данных.

Архивация/восстановление базы данных.

Архивация внешних данных.

Изменения местонахождения баз данных.

Изменения местонахождения папки временных файлов.

Импорт баз данных и настроек из предыдущих версий программы.

Проверка обновлений программы.

Настройка шрифта таблицы документов.

FTP-клиент.

Бесплатная редакция МодусДок существует только в стандартном исполнении (нет портативной, облачной, сетевой версий — они доступны только в платной редакции).