Хотите скрыть ваши фото от посторонних глаз? Достаточно скачать программу KeepSafe, установить ее и добавить свой пароль. Больше никто не увидит в вашем телефоне то, что вы не хотите показывать!
Возможности программы
- KeepSafe скрывает только выбранные вами фотографии и видео;
- устанавливается на любое ваше устройство;
- ввод пароля осуществляется с удобной цифровой клавиатуры;
- скрытыми фотографиями по-прежнему можно делиться с друзьями и на ограниченный период времени;
- можно создавать несколько альбомов, каждый будет под разным паролем и собственным названием;
- просмотр скрытых фото и видео в полноэкранном режиме и в режиме слайдов;
- все действия над файлами сохраняются как и в обычном режиме;
- Кипсейф маскируется под совершенно другое приложение или программу на вашем устройстве.
Скрытые фото и видео можно легко “возвращать” обратно в галерею.
Создайте несколько “ложных” альбомов с теми фотографиями, которые вы не против показать другим. Если кто-то потребует показать запретное содержимое, продемонстрируйте эти альбомы во избежание ненужных вопросов.
Все те, кто попытается открыть любой из ваших альбомов с паролем, будет сфотографирован, а вы получите оповещение о случившемся событии: время, фото и неправильно введенный пароль.