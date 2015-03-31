Хотите скрыть ваши фото от посторонних глаз? Достаточно скачать программу KeepSafe, установить ее и добавить свой пароль. Больше никто не увидит в вашем телефоне то, что вы не хотите показывать!

Возможности программы

KeepSafe скрывает только выбранные вами фотографии и видео;

устанавливается на любое ваше устройство;

ввод пароля осуществляется с удобной цифровой клавиатуры;

скрытыми фотографиями по-прежнему можно делиться с друзьями и на ограниченный период времени;

можно создавать несколько альбомов, каждый будет под разным паролем и собственным названием;

просмотр скрытых фото и видео в полноэкранном режиме и в режиме слайдов;

все действия над файлами сохраняются как и в обычном режиме;

Кипсейф маскируется под совершенно другое приложение или программу на вашем устройстве.

Скрытые фото и видео можно легко “возвращать” обратно в галерею.

Создайте несколько “ложных” альбомов с теми фотографиями, которые вы не против показать другим. Если кто-то потребует показать запретное содержимое, продемонстрируйте эти альбомы во избежание ненужных вопросов.

Все те, кто попытается открыть любой из ваших альбомов с паролем, будет сфотографирован, а вы получите оповещение о случившемся событии: время, фото и неправильно введенный пароль.