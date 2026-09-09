Ghostscript — программа для интерпретации языка описания страниц PostScript, просмотра файлов в формате PostScript (PS), а также преобразования в PDF (и в обратном направлении) различных типов электронных документов и изображений.

Бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (для 32-х и 64-битных систем предусмотрены отдельные версии программы).

Зачем нужна программа Ghostscript?

Утилита Ghostscript не имеет пользовательского интерфейса. Вместо него используется оболочка — командная строка, из которой осуществляется управление интерпретатором. Однако документы формата «.ps» можно привязать к открытию этой оболочкой — пользователь сможет увидеть графическое содержимое PS-файлов, но более ничего. При необходимости форматирования PostScript-файлов в другие графические форматы требуется ввод специальных команд в командную строку.

Ghostscript широко используется программистами для компиляции (интерпретации) кода на языке «PostScript».

Ghostscript — это еще и очень мощный инструмент преобразования любых графических файлов и электронных документов в PDF-формат и наоборот. Программу можно использовать в качестве виртуального принтера для распечатки в PDF-файл изображений, документов, веб-страниц, чертежей и прочих графических/текстовых материалов.

Не подходит для обычных пользователей

Интерпретатор Ghostscript — это профессиональное программное обеспечение, для использования которого требуется знание команд, посредством которых и осуществляется управление программой. Зачастую Ghostscript используется программистами в качестве инструмента для обработки поддерживаемых интерпретатором форматов электронных документов при написании других программ на любых языках программирования. Ввиду универсальности Ghostscript.