Inno Setup — небольшая утилита для создания исполняемых (EXE) файлов. В программе есть встроенный мастер, который позволяет настроить различные параметры для создаваемых файлов. Поддерживается возможность определения всех записей в файлах системного реестра и инициализации. Можно выбрать тип запуска утилиты: автоматически с операционной системой или вручную.
Также пользователи могут добавить пиктограмму утилиты в меню «Пуск». Каждый дистрибутив, созданный в Inno Setup, можно удалить через встроенный инструмент деинсталляции файлов.
Программа работает на Windows (8.1, 7, 10, XP) 32 и 64-бит. Пользоваться утилитой можно бесплатно — не нужно покупать лицензию. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.
Как пользоваться программой Inno Setup?
Утилита Inno Setup предоставляет пользователям следующие возможности для создания новых скриптов исполняемых файлов:
- Создание нового скрипта. Этот режим работы предполагает, что пользователи самостоятельно напишут скрипт для исполняемого файла формата EXE. Для этого требуются навыки программирования, что не подходит для начинающих пользователей. Создание скрипта с нуля выполняется в главном окне утилиты — здесь находится редактор кода.
- Мастер создания скриптов. Более простой способ создания новых исполняемых файлов. Во время работы инструмента, пользователям нужно выбирать необходимые параметры: название приложения, текущая версия, имя разработчика (или компании), официальный сайт разработчика.
Также необходимо выбрать, куда будет сохранен скрипт на компьютере и задать название для папки. Можно активировать функцию, которая позволяет пользователю изменять папку приложения. Есть опция «Этому приложению не нужна папка».
- К новому приложению можно добавить сторонние файлы или папки. Например, дополнительные скрипты или документацию (FAQ, инструкция по использованию и т.д.).
- В мастере создания нового скрипта можно создать ярлык утилиты в меню пуск (даже для старых версий ОС Windows) или на рабочий стол.
- К скрипту можно прикрепить официальную документацию: файл лицензии, информация перед установкой и после установки программного обеспечения. Всю необходимую документацию следует подготовить заранее и добавить ее в мастере создания скриптов.
- Выбор языков для скрипта. Программа Inno Setup позволяет выбирать поддерживаемые языки для скрипта. Есть возможность выбора русского языка.
- Компиляция скрипта. После создания нового скрипта, можно произвести компиляцию нового приложения. Программа автоматически проверит код на ошибки. В случае нахождения строк программного кода с неверными значениями, информация об этом отобразится в логе.
- Запуск установки скрипта. Так как с помощью скрипта мы создаем EXE-файл, в программе Inno Setup можно запустить процесс инсталляции приложения. Также это позволяет проверить результат работы — есть ли критические ошибки в скрипте, которые возникнут при выполнении процесса установки через созданный исполняемый файл.
- Запуск дополнительных параметров. С помощью утилиты, пользователи могут запустить процесс установки или удаления с произвольными параметрами командной строки.
- Управление инструментами подписи. Здесь можно добавить новые инструменты подписи для созданного ранее скрипта. Для этого следует указать название и ввести исполняемую команду для нового инструмента. Количество создаваемых записей не ограничено их можно удалить в любой момент.
- Замена. С помощью инструмента «Replace» пользователи могут заменить любую строку в коде скрипта. Для этого нужно указать целевую строку и новое значение. Процесс выполняется в автоматическом режиме. За один раз можно заменить только одну строку. Доступна функция установки дополнительных параметров замены: например, с учетом регистра значений или только слово целиком.
- Поиск. Если скрипт состоит из большого количество строк программного кода, то найти нужно значение вручную будет сложно. Упростить задачу поможет инструмент «Поиск». Пользователям нужно указать название строки или небольшой отрывок из строки кода. Можно учитывать регистр букв, а также указать направление для поиска — вниз или вверх.
- Быстрый переход к нужной строчке. Еще одна функция, которая упрощает процесс навигации по программному коду скрипта. Для этого нужно указать строку, к которой следует перейти (очень полезная функция, если количество строк в скрипте больше 1 000).
- Увеличение кода. В программе Inno Setup можно увеличить шрифт кода. Для этого используется инструмент «Приближение» — Zoom. Это очень полезная функция для владельцев мониторов с большим разрешением: используя приближения можно более четко изучить строки программного кода на наличие возможных ошибок в прописанных значениях.