SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Inno Setup

Inno Setup

Программа для создания исполнимых EXE-файлов, в т.ч. инсталляторов

5,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.0.3
Скачать 4 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.0.3

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Inno Setup