Inno Setup — небольшая утилита для создания исполняемых (EXE) файлов. В программе есть встроенный мастер, который позволяет настроить различные параметры для создаваемых файлов. Поддерживается возможность определения всех записей в файлах системного реестра и инициализации. Можно выбрать тип запуска утилиты: автоматически с операционной системой или вручную.

Также пользователи могут добавить пиктограмму утилиты в меню «Пуск». Каждый дистрибутив, созданный в Inno Setup, можно удалить через встроенный инструмент деинсталляции файлов.

Программа работает на Windows (8.1, 7, 10, XP) 32 и 64-бит. Пользоваться утилитой можно бесплатно — не нужно покупать лицензию. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой Inno Setup?

Утилита Inno Setup предоставляет пользователям следующие возможности для создания новых скриптов исполняемых файлов:

Создание нового скрипта. Этот режим работы предполагает, что пользователи самостоятельно напишут скрипт для исполняемого файла формата EXE. Для этого требуются навыки программирования, что не подходит для начинающих пользователей. Создание скрипта с нуля выполняется в главном окне утилиты — здесь находится редактор кода.

Мастер создания скриптов. Более простой способ создания новых исполняемых файлов. Во время работы инструмента, пользователям нужно выбирать необходимые параметры: название приложения, текущая версия, имя разработчика (или компании), официальный сайт разработчика.

Также необходимо выбрать, куда будет сохранен скрипт на компьютере и задать название для папки. Можно активировать функцию, которая позволяет пользователю изменять папку приложения. Есть опция «Этому приложению не нужна папка».