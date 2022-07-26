SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Android Studio

Android Studio

Удобный инструмент для разработки под Android

4,0 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2021.2.1.15
Скачать 1 GB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2021.2.1.15

Полезные статьи

Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)
Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)

Оценки программы

4,0

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Android Studio