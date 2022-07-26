Android Studio — официальный пакет программ для разработки приложений на Android. Мобильные платформы постоянно развиваются, а потому создание для них новых программ никогда не перестанет быть актуальным. В отличие от IDE от сторонних разработчиков, Android Studio поддерживается компанией Google, которая напрямую занимается разработкой операционной системы Android.

Основные особенности Android Studio

Программная среда доступна на Linux, Mac и Windows (для всех 32-х и 64-битных версий начиная с XP). Android Studio предоставляется абсолютно бесплатно, как и система Android, для которой пишутся приложения. Однако, регистрация в Google в качестве разработчика стоит $25.

На Android Studio можно создавать новые программы для смартфонов и планшетов. Дополнительно поддерживается возможность моделирования приложений для Google Glass, Android Wear, Android TV и Android Auto. Среда для разработки придется по душе, как начинающему программисту, так и команде профессионалов.

Программа доступна на русском языке, но периодические обновления, например сейчас 3-я версия, вначале появляются на английском. Кроме того, последние апдейты не всегда работают правильно, поэтому рекомендуется использовать более ранние и стабильные версии.

Установка Android Studio

Так как программирование осуществляется в среде Java, перед инсталляцией Android Studio нужно скачать и установить JDK 6 или более позднюю версию. Если ее не установить, студия попросту не запустится. При первом запуске студии откроется мастер настройки. Нажмите кнопку “Next” для начала.

Программа предложит выбрать стиль интерфейса. Так как Android Studio изначально была основана на Intellij IDEA, разработчики предлагают два вида оформления: светлое от Intellij и темное в стиле Darcula.

После открытия Android Studio Setup Wizard пользователю будет предложено выбрать расположение Android SDK (путь к SDK не должен содержать кириллицу), а также сразу установить Android Virtual Device для тестирования созданных приложений. На данном этапе необходимо подключиться к интернету, поскольку студия будет загружать необходимые ей компоненты.

Настройки Android Studio

Главное меню программы доступно пользователю при каждом запуске. Отсюда можно создать новый проект или загрузить ранее начатый, а также импортировать код с другой IDE, например Intellij IDEA и Eclipse.

Во время создания нового проекта студия предложит выбрать минимальную версию Android SDK, а также устройство, для которого будет вестись разработка.

Android Studio уже содержит макеты основных Activity для упрощенного создания будущих APK приложений, что несомненно оценят новички в этом деле.

Приложение поддерживает Google App Engine. Внутри студии доступно несколько API, включая Android Pay, Google Play и Health, которые можно использовать для тестирования отдельных функций. Поддержка пользователей осуществляется только посредством форумов.