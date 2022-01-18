XTools Pro — русскоязычный модуль расширения для геоинформационного приложения ArcGIS. Данный продукт представляет собой набор инструментов и функций (более 90), предоставляющий новые дополнительные возможности в работе с ArcGIS по части проведения пространственного анализа, конвертирования объектов и др.

Модуль XTools Pro — платный программный продукт, который можно использовать бесплатно в течение 14 дней. Для установки расширения требуется наличие ArcGIS версии 9.3 и выше.

Возможности расширения XTools Pro

Все вносимые расширением XTools Pro функции в программу ArcGIS подразделяются на следующие категории:

Дополнительные интерактивные инструменты

XTools Pro предоставляет ряд интерактивных инструментов, служащих для внесения изменений в обрабатываемые карты без необходимости предварительного создания выходных наборов данных. Пакет расширений заменяет стандартный набор аналогичных инструментов, в число которых, к примеру, входят: Удаление точек, Редактирование слоя, Упрощение изгибов, Сгладить объекты (Безье и B-сплайны), Разделить пересекающиеся объекты и другие. Новый инструментарий помещается в отдельную панель.

Инструменты управления данными

В этой категории — всевозможные инструменты создания и управления (организации) таблицами, наборами и базами данных (файловые и персональные) и классами объектов. Кроме того, в расширение включен инструментарий для пакетного переименования наборов данных, создания случайных точек, исправление/восстановления поврежденных связей с данными в ArcGIS-картах.

Конвертирование объектов

Расширение XTools Pro значительно упрощает, а во многих случаях — делает возможной конвертацию объектов из одного геометрического типа в другой. Например, при помощи соответствующего инструмента пользователь сможет быстро конвертировать полигоны в полилинии, объекты в точки, графику в объекты, объекты в центроиды и многое другое. В эту категорию также относятся функции разбиения полигонов, полилиний и составных объектов по различным критериям.

Работа со слоями

XTools Pro предоставляет инструменты для выполнения различных операций над слоями: наложение, удаление, идентификация объектов и обновление (полигональных слоев). Кроме того, в пакете расширения присутствуют функции для быстрого поиска и построения точек пересечения между объектами входных слоев.

Работа с таблицами

Благодаря расширению XTools Pro значительно упрощается работа атрибутивными таблицами. Здесь пользователь найдет инструменты для более эффективного добавления XYZ-координат в таблицы, выполнения расчетов длин/площадей/периметров, организации (сортировка и агрегирование) объектов и записей, массового удаления полей, получения различной статистики. Также появилась возможность внесения ручных изменений в структуру самих таблиц.

Работа с поверхностями

Сюда входит набор инструментов для создания гридов (поверхностей растрового типа) из точек и полилиний, конвертирования гридов в изолинии, быстрого построения полигонов Тиссена и извлечения значений растров и получений статистики по ним.

Дополнительные возможности импорта и экспорта документов

Расширение XTools Pro "обучает" программу ArcGIS работать с новыми форматами файлов. Так, появилась возможность экспорта атрибутивных и других типов таблиц в Excel, текстовые файлы и даже HTML-документы. Кроме того, пакет XTools Pro также делает возможным импорта и экспорта векторных данных из/в KML и KMZ-файлы.

Работа с метаданными

Инструментарий XTools Pro открывает новые возможности для работы с метаданными — создание и редактирование (теперь это можно делать непосредственно в ArcMap), групповая (пакетная) очистка и экспорт в HTML.

Общие инструменты

Помимо всего вышеперечисленного в XTools Pro включено большое количество инструментов общего назначения. Среди них, к примеру, функция копирования свойств слоев, инструменты построения сетей, менеджеры доменов, масштабов и тем, инструменты расширенного поиска данных и многие другие.