Учет компьютеров – программа для контроля за компьютерной техникой, проверки наличия и ведения учета запчастей в торговых и производственных организациях.

Учетные данные можно разделять на группы и перераспределять по филиалам и отдельным офисам. Учет компьютеров помогает своевременно отслеживать ремонт компьютеров и оргтехники, замену расходных материалов и переустановку программных компонентов. При работе с таблицами данных можно пользоваться как встроенными шаблонами, так и создавать новые табличные документы.

Данные по ремонту, обслуживанию и фиксированию объектов структурируются, есть удобный поиск по БД и возможность отправки файлов в редакторы и по e-mail.