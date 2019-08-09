Scrivener — программа-ассистент литератора для обработки крупных текстов, организации документов и связанных с ними заметок, мультимедиа-файлов, метаданных и т.д. Предназначено приложение специально для авторов — писателей, журналистов, сценаристов, переводчиков и пользователей других специальностей, сталкивающихся с необходимость написания текстов большого объема.

Последняя версия программы Scrivener предназначена для операционных систем Windows 7 и выше, с некоторыми функциональными ограничениями работает в Windows Vista. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит, интерфейс переведен на русский язык. Scrivener — платное программное обеспечение с пробным периодом использования в течение 30 дней без каких-либо функциональных ограничений.

Программа Scrivener

Редактор Scrivener построен таким образом, чтобы пользователю было комфортно и легко обрабатывать большие массивы текстов при написании книг, сценариев, научных работ и других видов произведений.

Форматирование текста, импорт документов и файлов. Как профессиональная программа, Scrivener предоставляет все необходимые инструменты для форматирования текста:

Применение жирного, полужирного, курсивного начертания, подчеркивание, зачеркивание текста и т.д.

Применение стилей "в духе" Microsoft

Добавление комментариев и аннотаций.

Составление списков, вставка таблиц.

Настройка отступов, выравнивание текста и многие другие способы форматирования.

Если в распоряжении пользователя имеются текстовые документы, созданные в других редакторах, их можно перенести в Scrivener с сохранением форматирования. Программа поддерживает большое количество типов файлов, включая DOC/DOCX, PDF, сценарии Final Draft, HTML-документы и т.д.

Кроме того, в создаваемые электронные документы можно импортировать видео, аудио и изображения.

Работа с отдельными фрагментами текста. Работать с текстами всегда удобней, разбивая их на мелкие фрагменты. Редактор Scrivener предоставляет полный контроль над этим процессом, позволяя авторам писать каждый отдельный фрагмент в отдельном документе, объединяя их в группы, добавляя к ним заметки, присваивая иконки и т.д. К примеру, тезисы могут быть разбиты на аргументы, главы или параграфы, а те, в свою очередь, объединены между собой по определенным критериям.

«Пробковая доска» (Corkboard). Отдельное внимание разработчики Scrivener уделили инструменту управления заметками. С его помощью автор может быстро создавать и редактировать заметки, перетаскивать их при помощи мыши, присваивать метки, выполнять другие операции. Также созданные заметки могут быть привязаны к определенным блокам основного текста.

Структурирование текста (органайзер). Для обеспечения удобства при обработке крупных текстов в Scrivener предусмотрен мощный органайзер. По своему внешнему виду и функционалу он напоминает файловый менеджер, только вместо файлов здесь используются текстовые блоки, заметки, черновики и все прочие объекты, задействованные в электронной рукописи. Эти объекты, в свою очередь, могут быть размещены в папках и подпапках (разделах/подразделах). Если, к примеру, необходимо переместить заметку из одного раздела в другой, делается это при помощи простых движений мышью.

Гибкий пользовательский интерфейс. Интерфейс программы Scrivener устроен таким образом, что пользователь может настроить его под себя, включая/выключая отображение функциональных кнопок и меню, перемещая их в удобное место и т.д. Настроенный интерфейс можно сохранить в файл, затем загрузить в любой момент. Т.е. под каждый проект можно настроить свой уникальный интерфейс.

Другие возможности. Помимо всего прочего, в Scrivener предусмотрены следующие функциональные возможности: