Form Pilot — удобная утилита для заполнения электронных форм. Программа работает с файлами формата PDF, XLS, DOC, TXT. Есть возможность заполнения бумажных бланков на компьютере, например, при получении визы в посольстве или загранпаспорта, во время заполнения сертификатов, дипломов и грамот.
Также с помощью данного ПО можно заполнить налоговую форму. Заполненный документ можно сохранить на компьютере в формате PDF и продолжить работу в другой раз. Есть функция печати форм; можно отправить готовый документ по факсу или электронной почте. Поддерживается возможность работы с несколькими файлами одновременно.
Программа Form Pilot работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями: на документах будет водяной знак. Стоимость лицензии для домашнего использования (Home) — 1 500 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.
КАк заполнить бланк в Form Pilot?
Утилита Form Pilot предлагает пользователям следующие возможности для заполнения электронных форм:
- Поле ввода. С помощью этого инструмент можно добавить новое полее ввода текста на документ. Например, на бланке не хватает строки, где нужно указать отчество. С помощью данного инструмента можно добавить новое поле или изменить расположение старого. Также, данная функция используется для ввода текста в строки.
- Свойства текста. Перед тем, как начать ввод текста, пользователи могут настроить его свойства. Они расположены в специальном разделе. Здесь можно выбрать тип объекта, настроить шрифт (размер, набор символов, семейство, цвет, задать дополнительные стили). Также, в свойствах доступны параметры выравнивания текста, установка межстрочного интервала и переноса строки.
- Готовые бланки. В программа Form Pilot есть готовые бланки — шаблоны, которые можно использовать в разных ситуациях. Например, форма платежного поручения, доверенности или загранпаспорта. Есть специальный бланк, который используется для тестирования принтера. Пользователи могут выбрать любой бланк из списка и начать его редактирование.
- Управление записями. В разделе меню «Записи» находятся функции, которые позволяют управлять записями. Например, инструмент «Новая запись» удаляет всю информацию из заполненной формы. Это нужно для того, чтобы заново заполнить все поля. Чтобы отменить предыдущее действие (например, удаление всех записей из строк), нужно воспользоваться функцией «На предыдущую запись».
- Управление страницами. В разделе «Страница» пользователи могут добавить новую страницу для работы: новый бланк или документ, которые необходимо отредактировать. Также, здесь расположен инструмент удаления страниц из программы. Доступна функция, которая позволяет конвертировать страницу в документ — в этом случае откроется новая рабочая вкладка.
- Изображение. Этот раздел используется для настройки параметров отображения бланков. Так, например, пользователи могут отключить показ всех полей на документе и оставить только информацию, добавленную через внутренние инструменты утилиты. Также есть функция зеркального отображения всех элементов на бланке по вертикали или горизонтали. Можно настроить яркость, контраст, разрешение, добавить картинку на фон. Есть функция изменения размера документа.
- Создание многостраничного документа. В программе Form Pilot есть возможность создания многостраничного документа. Для этого нужно выбрать страницы, которые следует объединить в один большой бланк или форму.