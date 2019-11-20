SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Form Pilot

Form Pilot

Программа для автоматического заполнения электронных форм

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.73
Скачать 72 MB
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История изменений

Версия 2.73

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Form Pilot

1 отзыв

Елена

Перестала нормально работать программа. Вместо букв печатаются квадраты. Правое окно со шрифтами не открывается совсем . Переустанавливаю, жаль терять все наработанные данные.