Form Pilot — удобная утилита для заполнения электронных форм. Программа работает с файлами формата PDF, XLS, DOC, TXT. Есть возможность заполнения бумажных бланков на компьютере, например, при получении визы в посольстве или загранпаспорта, во время заполнения сертификатов, дипломов и грамот.

Также с помощью данного ПО можно заполнить налоговую форму. Заполненный документ можно сохранить на компьютере в формате PDF и продолжить работу в другой раз. Есть функция печати форм; можно отправить готовый документ по факсу или электронной почте. Поддерживается возможность работы с несколькими файлами одновременно.

Программа Form Pilot работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями: на документах будет водяной знак. Стоимость лицензии для домашнего использования (Home) — 1 500 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.

КАк заполнить бланк в Form Pilot?

Утилита Form Pilot предлагает пользователям следующие возможности для заполнения электронных форм: