АРМ Секретаря – программа для управления данными, сроками их получения и отправки. Она дополнена календарной системой напоминаний, при помощи которой можно выставить «горячие даты».

Функционал АРМ Секретаря: создание документационной базы, оперативный поиск по реестрам, получение и отправка писем в автоматическом и ручном режимах. Также программа выставляет напоминания о крайних сроках сдачи отчетов или дел.

Виртуальный менеджер АРМ Секретаря послужит отличным подспорьем секретарю организации в поиске, систематизации данных и управлении документооборотом.