NVDA или «Non Visual Desktop Access» — программа «экранного доступа», призванная помочь слабовидящим и незрячим людям пользоваться компьютером путем озвучивания отображенной на экране ПК информации и/или ее вывода на брайлевский дисплей (дисплей Брайля). Это полностью бесплатное приложения для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Предусмотрена поддержка русского языка.
Зачем нужна программа NVDA?
Основное предназначение NVDA — перевод визуальной информации, отображающейся на экране компьютера, в звуковую и/или тактильную. В первом случае подразумевается озвучивание текстов, названий открытых окон или отдельных их элементов (кнопки, меню и т.д.), на которые пользователь наводит курсор мыши (т.е. по аналогии со стандартным Windows-приложением «Экранный диктор»). А под тактильной информацией в данном случае понимается 6-точечная азбука Брайля, выводимая на брайлевский дисплей — специальное устройство вывода, преобразующее визуальные буквы в шрифт Брайля
Таким образом, NVDA — это программа, позволяющая слабовидящим и незрячим пользователям взаимодействовать с компьютером под управлением операционных систем Windows.
Функции программы NVDA
Программа NVDA имеет следующие особенности и функциональные возможности:
- Поддержка более чем 20 языков, среди которых и русский.
- Поддержка множества приложений — браузеров, почтовых клиентов, мессенджеры, офисные редакторы и т.д.
- Поддержка консоли Windows и любых других консольных приложений.
- В программу включен многоязычный универсальный синтезатор речи ESpeak, поддерживающий более 30 языков, в т.ч. и русский.
- Для вывода речи программа NVDA может также использовать совместимые с SAPI 4 и SAPI 4 синтезаторы речи, а также множество моделей брайлевских дисплеев.
- Предусмотрена поддержка скорописного, нескорописного и компьютерного брайля, но не для всех языков.
- Наличие функции озвучивания прогресса отображающихся на экране индикаторов, для чего используются тоновые сигналы. Чем ближе полоса индикатора подбирается к отметке в 100%, тем выше становиться сигнал.
- Для индикации координат курсора мыши NVDA также использует аудио сигналы. При наведении курсора мыши на объект, отображенный на экране, программа озвучивает его название.
- Программа NVDA может быть установлена на съемный носитель, а затем запущена с него на любом компьютере без необходимости установки.
- Возможность озвучивания текстов и объектов даже на экране входа в систему «Windows Logon» и других защищенных системных экранах.
- Для захвата информации с экрана программа NVDA не использует API драйверов от видеокарты, поэтому она может быть запущена в только что установленной системе еще до момента установки драйверов.
- Предусмотрена возможность изменять параметры синтезатора речи — голос, скорость произношения и т.д.
Отдельно отметим возможность расширения функциональных возможностей программы путем установки специальных плагинов (расширений). К примеру, плагин «Search With» позволяет автоматизировать процесс поиска информации в интернете через различные поисковые системы, а «Quick Dictionary» обеспечивает пользователя инструментом для перевода текстов.