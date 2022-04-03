NVDA или «Non Visual Desktop Access» — программа «экранного доступа», призванная помочь слабовидящим и незрячим людям пользоваться компьютером путем озвучивания отображенной на экране ПК информации и/или ее вывода на брайлевский дисплей (дисплей Брайля). Это полностью бесплатное приложения для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Предусмотрена поддержка русского языка.

Зачем нужна программа NVDA?

Основное предназначение NVDA — перевод визуальной информации, отображающейся на экране компьютера, в звуковую и/или тактильную. В первом случае подразумевается озвучивание текстов, названий открытых окон или отдельных их элементов (кнопки, меню и т.д.), на которые пользователь наводит курсор мыши (т.е. по аналогии со стандартным Windows-приложением «Экранный диктор»). А под тактильной информацией в данном случае понимается 6-точечная азбука Брайля, выводимая на брайлевский дисплей — специальное устройство вывода, преобразующее визуальные буквы в шрифт Брайля

Таким образом, NVDA — это программа, позволяющая слабовидящим и незрячим пользователям взаимодействовать с компьютером под управлением операционных систем Windows.

Функции программы NVDA

Программа NVDA имеет следующие особенности и функциональные возможности:

Поддержка более чем 20 языков, среди которых и русский.

Поддержка множества приложений — браузеров, почтовых клиентов, мессенджеры, офисные редакторы и т.д.

Поддержка консоли Windows и любых других консольных приложений.

В программу включен многоязычный универсальный синтезатор речи ESpeak, поддерживающий более 30 языков, в т.ч. и русский.

Для вывода речи программа NVDA может также использовать совместимые с SAPI 4 и SAPI 4 синтезаторы речи, а также множество моделей брайлевских дисплеев.

Предусмотрена поддержка скорописного, нескорописного и компьютерного брайля, но не для всех языков.

Наличие функции озвучивания прогресса отображающихся на экране индикаторов, для чего используются тоновые сигналы. Чем ближе полоса индикатора подбирается к отметке в 100%, тем выше становиться сигнал.

Для индикации координат курсора мыши NVDA также использует аудио сигналы. При наведении курсора мыши на объект, отображенный на экране, программа озвучивает его название.

Программа NVDA может быть установлена на съемный носитель, а затем запущена с него на любом компьютере без необходимости установки.

Возможность озвучивания текстов и объектов даже на экране входа в систему «Windows Logon» и других защищенных системных экранах.

Для захвата информации с экрана программа NVDA не использует API драйверов от видеокарты, поэтому она может быть запущена в только что установленной системе еще до момента установки драйверов.

Предусмотрена возможность изменять параметры синтезатора речи — голос, скорость произношения и т.д.

Отдельно отметим возможность расширения функциональных возможностей программы путем установки специальных плагинов (расширений). К примеру, плагин «Search With» позволяет автоматизировать процесс поиска информации в интернете через различные поисковые системы, а «Quick Dictionary» обеспечивает пользователя инструментом для перевода текстов.