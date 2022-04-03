SoftSalad СОФТСАЛАТ
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NVDA

NVDA

Программа экранного доступа для незрячих и слабовидяших пользователей ПК

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Актуальная версия 2021.3.5
Скачать 26 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 2021.3.5

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