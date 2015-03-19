Samsung Kies — удобная и полезная программа для владельцев телефонов от компании-производителя Samsung, которые зачастую отказываются синхронизироваться с компьютером без специальной программы. Официальная фирменная утилита позволит сохранить контакты и сообщения с мобильного телефона Samsung на ПК (Windows).

Kies позволяет пользователям не только осуществить желаемое соединение посредством USB или точки доступа Wi-Fi, но и управлять приложениями. Теперь на телефон Samsung можно загружать желаемую музыку, просматривать закачанные ранее видео, восстанавливать систему и даже изменять существующую прошивку. Кроме этого, программе доступны и остальные функции телефона, такие как органайзеры, подкасты и календари.

Программа Samsung Kies полностью переведена на русский язык и распространяется на бесплатной основе. Утилита предназначена для обычных кнопочных телефонов, смартфонов Wave (Bada) и гаджетов Galaxy с версией Android ниже 4.2.