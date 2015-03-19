SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Samsung Kies

Samsung Kies

Соединение телефона Samsung и компьютера

3,2 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.2.13114
Скачать 69 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.2.13114

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Samsung Kies