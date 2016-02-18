MP3Resizer – программа для уменьшения размера музыки в формате MP3. Использование инструмента полезно при копировании большого количества аудиофайлов на носители с ограниченным объемом памяти.

Основные возможности MP3Resizer:

Высокая степень сжатия.

Управление битрейдом.

Незаметная потеря в качестве музыки.

Поддержка кодека Lame.

Интерфейс программы MP3Resizer прост: загрузка музыки осуществляется через окно или переносом файлов с рабочего стола или папки. Далее нужно выбрать степень сжатия из предложенного списка. В процессе работы программа отображает текущее состояние для каждого аудиофайла в виде горизонтальной полосы.