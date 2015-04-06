MIDI Converter Studio – программа для конвертации аудио файлов. Она позволяет быстро конвертировать файл из MIDI в другое популярное аудио расширение.
Функционал MIDI Converter Studio:
- Конвертация MIDI в MP3/WAV/OGG.
- Быстрая обработка пакета файлов.
- Экспорт аудиофайлов на внешние носители: флеш-карты, телефоны (посредством Bluetooth и USB), диски.
- Тест качества музыки в новом формате.
- Управление звучанием аудио.
Как пользоваться конвертором MIDI Converter Studio? Достаточно загрузить MIDI-файл в редактор, выбрать необходимый выходной формат пробразования, дождаться окончания конвертации и распоряжаться с полученным файлом по своему усмотрению.