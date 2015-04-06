MIDI Converter Studio – программа для конвертации аудио файлов. Она позволяет быстро конвертировать файл из MIDI в другое популярное аудио расширение.

Функционал MIDI Converter Studio:

Конвертация MIDI в MP3/WAV/OGG.

Быстрая обработка пакета файлов.

Экспорт аудиофайлов на внешние носители: флеш-карты, телефоны (посредством Bluetooth и USB), диски.

Тест качества музыки в новом формате.

Управление звучанием аудио.

Как пользоваться конвертором MIDI Converter Studio? Достаточно загрузить MIDI-файл в редактор, выбрать необходимый выходной формат пробразования, дождаться окончания конвертации и распоряжаться с полученным файлом по своему усмотрению.