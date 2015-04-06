DRM Converter – условно-бесплатная программа для конвертации защищенных механизмом DRM видео, музыки и изображений в простые и доступные форматы. С ее помощью защищенные форматы мгновенно преобразуются в обыкновенные AAC, AC3, MP3, WAW, MP4, AVI и другие расщирения, поддерживаемые на большинстве современных компьютерах.

Функционал DRM Converter:

конвертация защищенных медиафайлов в доступный формат;

снятие DRM-защиты;

перенос «обработанных» файлов на iPod, PSP, смартфоны.

Для корректной работы приложения требуется наличие проигрывателя Quick Time или встроенного Windows Media Player.