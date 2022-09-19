XVL Studio 3D CAD Corel Edition — глобальный аддон (дополнение) для программы CorelDRAW Technical Suite, расширяющий возможности последней в работе с 3D-графикой. Это платный программный продукт, приобретаемый отдельно от CorelDRAW Technical Suite (основная программа уже должна быть установлена на компьютере). Предусмотрена возможность бесплатного использования аддона в течение 30 дней с момента установки.

Для чего нужен XVL Studio 3D CAD Corel Edition?

XVL Studio 3D CAD Corel Edition — мощное дополнение к программе для создания технических иллюстраций CorelDRAW Technical Suite, предназначенное для расширения функционала по 3D-моделированию и визуализации. Аддон существенно увеличивает возможности пользователя при работе с трехмерной графикой в графическом редакторе CorelDRAW Technical Suite, а именно:

Обеспечена поддержка дополнительных форматов 3D-файлов: 3D PDF, нативные 3D CAD форматы (CATIA, PTC Creo, NX, Inventor, SolidWork и др.), 3D-форматы, используемые в коммерческих CAD-системах (STEP, ParaSolid, JT, PTC Creo Parametric) и многие другие.

Инструментарий для создания более эффективных инструкций по сборке и разборке с помощью обширного набора функций XVL Studio 3D CAD.

Инструменты по разработке иллюстрированных инструкции по сборке и обслуживанию с использованием данных 3D-проектирования, а также пошаговых инструкции в виде анимации с использованием полного набора инструментов 3D-анимации и визуализации.

Наличие автоматизированной функции обновления иллюстраций 3D CAD, благодаря которой изменения, внесенные в исходные файлы 3D CAD, будут автоматически применены в процессе обновления.

Широкий функционал для создания, обмена данными и экспорта 3D-визуализации в различных форматах, включая IGES, STL, U3D, XVL, VRML и 3D PDF. Имеется возможность создания фотореалистичных затененных визуализаций с высоким разрешением из выходных 3D-проектов.

Функции XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Стоит рассмотреть особенности и функциональные возможности XVL Studio 3D CAD Corel Edition чуть более подробней.

Расширенная поддержка 3D-форматов

В дополнение к сказанному выше о поддержке широкого спектра 3D-форматов — благодаря аддону XVL Studio 3D CAD Corel Edition пользователи CorelDRAW Technical Suite смогут ассимилировать множество специализированных файлов 3D CAD от клиентов, поставщиков или цифровых библиотек деталей непосредственно в свои иллюстрации. Совместимые файлы могут быть предоставлены в широко используемых форматах обмена файлами 3D CAD, таких как IGES, STEP, Parasolid или JT, а затем объединены с собственными исходными данными 3D CAD, сгенерированными внутри проекта.

Возможности в 3D-моделировании, визуализации и анимации

Аддон XVL Studio 3D CAD Corel Edition обеспечивает пользователей такими дополнительными функциями, как:

Функция проверки интерференций и обнаружения коллизий позволяет мгновенно проверить целостность 3D-модели для технической документации.

Функция поиска для автоматического обнаружения измененных частей и применения выбранных свойств в процессе обновления. Предусмотрена возможность отображения выбранных компонентов только при сравнении 3D-модели «до» и «после» изменений.

Возможность заменить сразу все экземпляры узла с помощью функции замены сборки.

В консоли редактирования анимации можно создавать и редактировать сообщения с предупреждениями, а затем присоединять их к задачам в процессе анимации. Также предусмотрена удобная функция создания моментальных иллюстраций процесса (сборки, разборки и т.д.), которая может генерировать иллюстрированные пошаговые процедуры в виде списка снимков.

Несколько вариантов отображения снимков процесса, в т.ч. комбинированный режим отображения затененных и скрытых линий для отдельных частей текущей задачи с автоматическим созданием выносок.

Возможность использования в проектах более эффективного функционала позиционирования при обновлении 3D-иллюстраций в Corel DESIGNER. Кроме того, пользователь сможет выбрать нужный тип линии и заполнить ее с помощью функции разметки.

Новые возможности 3D-визуализации: добавление расширенных 3D-аннотации, усовершенствованные инструменты для выбора компонентов, модификации деталей, параметров заказа, а также управление структурой компонентов сложных сборок.

Полный инструментов для анимации для создания инструкций по сборке и обслуживанию, включая возможность анимации поперечных сечений. Для получения более сложных многошаговых инструкций по сборке предусмотрен инструмент «Разборка», позволяют автоматически создать анимацию из собранного в разобранный вид.

Качественный рендеринг. Благодаря превосходным возможностям затенения и рендеринга, включая текстуры, источники света, карты теней и фоновое затенение, пользователь может создавать фотореалистичные изображения для профессионального редактирования фотографий с помощью Corel PHOTO-PAINT (входит в состав CorelDRAW Technical Suite).

Возможность преобразования 3D-изображений в высококачественные векторные иллюстрации с помощью предустановленных расширенных настроек, позволяющих контролировать толщину линий, заливку деталей цветом и многое другое. Также можно управлять разрешением встроенных растровых изображений, чтобы за один шаг создать комбинированную векторную иллюстрацию и затененный вид (рендеринг растрового изображения).

Все это — лишь часть возможностей, которые получит пользователь при установке аддона XVL Studio 3D CAD Corel Edition в программу CorelDRAW Technical Suite.