CorelDRAW Technical Suite — графический редактор, состоящий из различных модулей, предназначенных для создания технических иллюстраций (чертежи, планы, иллюстрированные инструкции к различной технике и т.д.). Это платное программное обеспечение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней с момента установки. Программа предназначена только для 64-битных операционных систем Windows 10 (сборка 21H1 или выше) и Windows 11.

Зачем нужна программа CorelDRAW Technical Suite?

Редактор CorelDRAW Technical Suite предназначен для создания технических иллюстраций, к числу которых относятся:

Изометрические чертежи деталей различной техники, инженерно-технических сооружений, всевозможной продукции легкой и тяжелой промышленности и т.д.

Планы зданий или отдельных помещений, спортивных площадок, открытых производственных площадей, придомовых участков и прочих объектов.

Иллюстрации к инструкциям по сборке/разборке, эксплуатации и обслуживании различного рода техники — от бытовых приборов до промышленного оборудования.

Создание трехмерных PDF-файлов для последующей их публикации.

Отметим, что программа CorelDRAW Technical Suite объединяет в себе возможности классического векторного редактора и систем автоматизированного проектирования (до AutoCAD, конечно, далеко, но все же).

Функции программы CorelDRAW Technical Suite

Разработчики CorelDRAW Technical Suite заверяют, что данный программный продукт включает в себя «революционный» набор функций и инструментов, который позволяет пользователям в кратчайшие сроки справиться с разработкой технических иллюстраций/чертежей/планов. Рассмотрим особенности и основной функционал редактора.

Аксонометрические инструменты рисования

Позволяют создавать изометрические или другие параллельные технические иллюстрации для инструкций по сборке и обслуживанию путем динамического рисования на плоскости проекции. Предусмотрена возможность автоматического проецирования плоских объектов на желаемую плоскость вместо выполнения ручных вычислений.

Расширенные инструменты измерения

С их помощью пользователю не придется рисовать и проецировать объекты-размеры в несколько этапов, как это обычно происходит. Инструменты позволяют с легкостью производить замеры и отображать точные значения измерений в планах зданий, чертежах деталей и т.д. Предусмотрена возможность создания контекста к проекционным стрелкам и выноскам.

Упрощенное создание выносок

Программа способна самостоятельно отслеживать важные детали дизайна, динамически обновлять и изменять выноски на основе метаданных объекта. С помощью закрепленных выносок можно подключаться или «прикрепляться» к исходным объектам по мере их изменения.

Управление масштабом чертежа

Пользователь может создавать иллюстрации и диаграммы в масштабе с помощью элемента управления масштабом чертежа. Обеспечена возможность быстрой смены масштаба чертежа, согласно существующим или созданным пользователем предустановкам. CorelDRAW Technical Suite сохраняет масштаб чертежа при импорте векторной иллюстрации из 3D-модели, поэтому импортированные объекты размещаются в масштабе.

Автоматизированное оборачивание 2D-объектов вокруг цилиндров

Инструмент «Обернуть» позволяет быстро и точно обернуть объект вокруг цилиндра или эллипса, чтобы, к примеру, добавить этикетку на бутылку.

Стили и предустановки объектов

Инструментарий обеспечивает единообразие внешнего вида, стиля и макета во всех проектах с помощью стилей объектов, цветовых стилей и цветовых гармоний. Предусмотрено большое количество наборов стилей, соответствующих стандартам технических иллюстраций «S1000D». Стили можно менять «на лету», используя клавиши быстрого доступа.

Редактор уравнений

Позволяет управлять математическими уравнениями как редактируемыми элементами. Математические и научные формулы можно вставлять и отображать на чертеже, а затем изменять по мере необходимости.

Рисование толстой и тонкой линией

Функция «Толстые и тонкие линии» позволяет добавить эффект глубины в изометрию. Есть возможность автоматического применения линий обоих типов одновременно, а также менять их местами одним щелчком мыши.

Добавление эффекта перспективы

Программа позволяет быстро создавать иллюзию расстояния и глубины, применяя перспективу к растровым изображениям, векторным объектам или обоим их типам прямо в окне рисования.

Предварительный просмотр векторов с GPU-ускорением

Функция позволяет перемещать и редактировать сложные векторные фигуры, не перегружая ресурсы системы. Использование графического процессора (GPU) ускоряет отображение, редактирование и обработку графики.

Публикация 3D PDF

Программа позволяет публиковать работу в формате 3D PDF с интерактивным просмотром 3D-контента в сочетании с другими визуальными и текстовыми элементами. Файлы 3D PDF можно просматривать с помощью бесплатных приложений для чтения PDF.

Расширенные возможности автоматизации

Имеется возможность создания макросов и надстроек с помощью интегрированных инструментов Microsoft Visual Studio (VSTA), Visual Basic (VBA) и JavaScript. Благодаря расширенному интерфейсу автоматизации разработчики могут создавать утилиты и макросы, которые могут взаимодействовать со страницей рисования, а также улучшать встроенные в продукт приложения.