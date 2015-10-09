Мастер Коллажей – простая программа для создания коллажей. Работать в редакторе просто – пользователю нужно выбрать несколько желаемых фотографий и фон. Для составления коллажа доступны шаблоны и дополнительные эффекты. Готовое изображение можно дополнить надписями и украшениями, просмотреть его и сохранить в популярных графических форматах.

Функции Мастера Коллажей: