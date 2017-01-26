Добавляйте в свои видео-ролики потрясающие визуальные эффекты вместе с новым продуктом от компании Corel - Corel MotionStudio 3D.
3D-эффекты, 3D-титры, анимированный текст - в Motion Studio вы найдете всё, чтобы удивить и восхитить своих зрителей. Система частиц, включающая такие объекты, как огонь, дым, пузыри, добавят реалистичности вашему ролику, а размытие сделает неотличимыми от настоящих любые 3D-модели. Сотни заготовок сделают работу с программой легкой и удобной.
Панель превью позволит просмотреть созданное вами. Экспортируйте ролик в идео редактор и добавьте последние штрихи в Альфа Канале (Alpha Channel) для последующей веб или видео-публикации.
Функции Corel MotionStudio 3D
- 3D-титры. Анимируйте введенный текст за пару кликов. Добавляйте скосы, текстуры и другие атрибуты, а затем применить различные 3D-эффекты, благодаря которым ваш текст буквально оживет. Текст можно растягивать, вращать, наколнять, добавить тень и многе другое.
- Интуитивно понятный интерфейс. Все инструменты в Corel MotionStudio 3D очень легко найти.
- Инструмент Легкая палитра (EasyPalette) поможет мгновенно вдохнуть жизнь в вашу 3D-графику. Легкая палитра содержит множество пресетов, настроек и модулей. Выберите тот, что вам по душе, и перетащите его на нужный объект, чтобы добавить.
- Эффект размытия (Realistic Motion Blur) создаст ощущение профессионально выполненной 3D-анимации, неотличимой от настоящей картинки. Все движущиеся объекты полны реализма. Настройте плотность и длину пути инструмента, чтобы добиться желаемого результата.
- Импорт 3D-моделей, векторной и растровой графики. Редактируйте DirectX и 3D Studio модели. Создавайте уникальные визуальные эффекты за счет импорта ваших оригинальных изображений в векторном или растровом формате, в том числе ai (открывается в Adobe Illustaror), wmf (Windows Metafiles) и emf (Enhance Metafiles), для использования их в 3D-анимации.
- Панель превью (Preview Panel). С Motion Studio вам не нужно ждать, пока работа будет закончена. Вы можете осуществлять предпросмотр видео благодаря инструменту Preview Panel.