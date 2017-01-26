Добавляйте в свои видео-ролики потрясающие визуальные эффекты вместе с новым продуктом от компании Corel - Corel MotionStudio 3D.

3D-эффекты, 3D-титры, анимированный текст - в Motion Studio вы найдете всё, чтобы удивить и восхитить своих зрителей. Система частиц, включающая такие объекты, как огонь, дым, пузыри, добавят реалистичности вашему ролику, а размытие сделает неотличимыми от настоящих любые 3D-модели. Сотни заготовок сделают работу с программой легкой и удобной.

Панель превью позволит просмотреть созданное вами. Экспортируйте ролик в идео редактор и добавьте последние штрихи в Альфа Канале (Alpha Channel) для последующей веб или видео-публикации.

Функции Corel MotionStudio 3D