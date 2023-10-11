ColorMania — графическая программа для работы с цветовыми характеристиками объектов. Посредством приложения можно быстро и точно подобрать и обработать цвет через предлагаемую палитру, а по необходимости сделать захват цвета с произвольной части экрана.

Рабочая область ColorMania — окно с необходимыми для работы инструментами: палитрой, настройками цветов по RGB, яркости, интенсивности и контраста, а также корректорами. Через утилиту удобно работать с графическими элементами игр, приложений и веб-страниц.

Софт активно распространен среди художников, дизайнеров и разработчиков программных продуктов. Программа ColorMania полностью переведена на русский язык и совместима с актуальными версиями Windows, включая 7, 8, 8.1 и 10 (x86 и x64 | 32 и 64 бит).

Особенности и преимущества ColorMania

Расширенный выбор цветов. Программа позволяет определять цвета в различных форматах, таких как RGB, HEX, CMYK, HSL и многие другие.

Zoom-окно. Для более точного определения цветов ColorMania обладает встроенным увеличительным стеклом, что позволяет подходить к деталям изображения и выделять конкретные пиксели.

Интеграция с приложениями. ColorMania легко интегрируется с популярными графическими и веб-разработчиками программами.

Палитра цветов: Встроенная палитра позволяет сохранять и организовывать выбранные цвета, создавая собственные коллекции для различных проектов.

ColorMania предлагает базовую версию программы без оплаты. Однако для доступа ко всем функциям может потребоваться приобретение лицензии.