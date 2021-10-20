Как на Windows 11 включить темную тему?

Одной из положительных черт операционной системы Windows 11 является возможность задания цвета оформления отдельно для меню «Пуск» и Панели задач и отдельно для окна «Параметры» и файлового менеджера «Проводник» (что, кстати, также повлияет на цвета системных окон, открываемых в других приложениях, например – окна сохранения и загрузки файлов в браузере). Причем меню «Пуск» и Панель задач можно сделать не просто светлыми или темными, но и вообще любого цвета. Рассмотрим все по порядку.

Установка темного цвета темы Windows 11 Если требуется просто активировать темное оформление у всех вышеперечисленных объектов, то сделать это можно следующим образом: Откройте меню «Пуск» и кликните в нем по значку «Параметры» или нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + I»: 1 В открывшемся окне «Параметры» откройте вкладку «Персонализация» слева, затем в нем перейдите в раздел «Цвета»: На скриншотах выше можно заметить, что меню «Пуск» и панель задач темного цвета, а окно «Параметры – светлого. Это потому, что включен «Особый» режим оформления, о котором мы поговорим ниже. Чтобы задействовать темные тона оформления этих объектов, равно как и оформление «Проводника», достаточно в разделе «Цвета» напротив параметра «Выберите режим» установить вариант «Темный»: А если понадобиться вернуться к светлой теме оформления, просто устанавливаем соответствующее значение напротив параметра «Выберите режим».

Установка и настройка «Особого» режима оформления Windows 11 Как было упомянуто выше, «Особый» режим позволяет отдельно задать цвета для меню «Пуск» с Панелью задач и «Проводника» с окном «Параметры». Здесь все просто: Выбираем в разделе «Цвета» напротив параметра «Выберите режим» вариант оформления «Особые», вследствие чего на экране отобразятся два дополнительных параметра – «Выберите режим Windows по умолчанию» и «Выберите режим приложения по умолчанию»: Параметр «Выберите режим Windows по умолчанию» влияет на цвета меню «Пуск» и Панели задач, в параметр «Выберите режим приложения по умолчанию» – на цвет оформления «Проводника», окна «Параметры» и все системные окна в приложениях. Зададим разные оттенки для этих объектов. Например, так: