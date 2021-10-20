SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 10.11.2021 3 минуты

Как на Windows 11 включить темную тему?

Инструкция по активации темной темы оформления на Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Одной из положительных черт операционной системы Windows 11 является возможность задания цвета оформления отдельно для меню «Пуск» и Панели задач и отдельно для окна «Параметры» и файлового менеджера «Проводник» (что, кстати, также повлияет на цвета системных окон, открываемых в других приложениях, например – окна сохранения и загрузки файлов в браузере). Причем меню «Пуск» и Панель задач можно сделать не просто светлыми или темными, но и вообще любого цвета. Рассмотрим все по порядку.

Установка темного цвета темы Windows 11

Если требуется просто активировать темное оформление у всех вышеперечисленных объектов, то сделать это можно следующим образом:

  • Откройте меню «Пуск» и кликните в нем по значку «Параметры» или нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + I»:

Меню Пуск1

  • В открывшемся окне «Параметры» откройте вкладку «Персонализация» слева, затем в нем перейдите в раздел «Цвета»:

Окно «Параметры»

  • На скриншотах выше можно заметить, что меню «Пуск» и панель задач темного цвета, а окно «Параметры – светлого. Это потому, что включен «Особый» режим оформления, о котором мы поговорим ниже. Чтобы задействовать темные тона оформления этих объектов, равно как и оформление «Проводника», достаточно в разделе «Цвета» напротив параметра «Выберите режим» установить вариант «Темный»:

  • А если понадобиться вернуться к светлой теме оформления, просто устанавливаем соответствующее значение напротив параметра «Выберите режим».

Смена темы в Windows 11

Установка и настройка «Особого» режима оформления Windows 11

Как было упомянуто выше, «Особый» режим позволяет отдельно задать цвета для меню «Пуск» с Панелью задач и «Проводника» с окном «Параметры». Здесь все просто:

  • Выбираем в разделе «Цвета» напротив параметра «Выберите режим» вариант оформления «Особые», вследствие чего на экране отобразятся два дополнительных параметра – «Выберите режим Windows по умолчанию» и «Выберите режим приложения по умолчанию»:

  • Параметр «Выберите режим Windows по умолчанию» влияет на цвета меню «Пуск» и Панели задач, в параметр «Выберите режим приложения по умолчанию» – на цвет оформления «Проводника», окна «Параметры» и все системные окна в приложениях. Зададим разные оттенки для этих объектов. Например, так:

Разные цвета в Проводнике и Пуске

Установка своих цветов темы оформления Windows 11

Свои цвета можно установить только для меню «Пуск» и Панели задач (файловый менеджер «Проводник» и окно «Параметры» при этом останутся либо светлыми, либо темными – в зависимости от настроек из предыдущей части инструкции). Для этого:

  • Прокрутите раздел «Цвета» вниз до опции «Показать цвет меню "Пуск" и на панели задач» и активируйте ее:

  • Теперь можно выбрать любой цвет из палитры выше.

Выбор своего цвета в палитре

  • Если цветов в палитре недостаточно, можно самостоятельно создать свой собственный. Для этого к кликаем по кнопке «Просмотреть цвета» – откроется небольшое окно:

Настройка собственного цвета

  • Перемещая круглый курсор (1), устанавливаем нужный цвет, а ниже – при помощи ползунка (2) – задаем уровень яркости. А если прокрутить это окно чуть ниже, можно добраться до инструмента указания цвета путем задания интенсивности цветов вручную либо вставки кода цветовой схемы RGB или HSV.

Ввод цветового кода

  • Можно, к примеру, получить RGB-код формата «#000000» любого понравившегося цвета на экране компьютера при помощи утилиты ColorMania, а затем просто вставить его в соответствующее поле данного окна.

На этом завершим нашу инструкцию.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ColorMania
ColorMania

Версия 12.1

Программа для подбора цвета и цветовой гаммы

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)

Читайте также

Как установить стороннюю тему на Windows 10?
Как установить стороннюю тему на Windows 10?

Программы и инструкции для установки новых тем оформления на Windows 10.

Как отключить и настроить анимацию на Windows 11?
Как отключить и настроить анимацию на Windows 11?

Инструкция по отключению и настройки анимации на Windows 11.

Черный экран Windows 11 при запуске — почему и что делать?
Черный экран Windows 11 при запуске — почему и что делать?

Советы и инструкции, которые помогут решить проблему черного экрана при запуске Windows 11.

Обсуждение статьи