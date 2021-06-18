Free TikTok Downloader — программа для скачивания музыки и видео из популярного сервиса Тик Ток. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия программы имеет функциональные ограничения и лимит на количество скачиваний за сессию. Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Менеджер загрузок Free TikTok Downloader предназначен для работы в среде 32-х и 64-битных операционных систем Windows 7/8/8.1/10.
Программа Free TikTok Downloader
По большому счету программа Free TikTok Downloader имеет только одну единственную функцию — скачивание мультимедиафайлов (аудио и видео) со страниц сервиса Тик Ток. Все, что требуется пользователю — открыть в любом браузере на компьютере страницу с видео или аудио, скопировать ссылку из адресной строки и вставить ее в соответствующее поле программы (просто нажать кнопку «Вставить», Free TikTok Downloader сам извлечет ссылку из буфера обмена).
Из дополнительных бесплатных функций менеджера загрузок отметим:
- Возможность выбора качества скачиваемого видео от 360p до 4320p (8K).
- Автоматическое присвоение имен скачиваемым файлам согласно заданному пользователем формату (например, с датой или просто номером).
- Возможность автоматической загрузки видео и аудио в iTunes.
- Подключение к сети через прокси-сервер (дает возможность скачивания медифайлов с TikTok, если тот заблокирован интернет-провайдером).
Платные функции Free TikTok Downloader
При приобретении пожизненной лицензии или оформления годовой подписки пользователям Free TikTok Downloader открываются такие дополнительные функции как:
- Удаление водяного знака из скачиваемых видеоматериалов.
- Возможность выбора формата видео (по умолчанию скачивание осуществляется в несжатом формате MP4) — сжатый MP4, MOV или AVI.
- Возможность установки качества (битрейт) MP3-файлов — 190, 240 или 320 Kbps.
Кроме того, платная версия Free TikTok Downloader обеспечивает более высокой скоростью скачивания.