Free TikTok Downloader — программа для скачивания музыки и видео из популярного сервиса Тик Ток. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия программы имеет функциональные ограничения и лимит на количество скачиваний за сессию. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Менеджер загрузок Free TikTok Downloader предназначен для работы в среде 32-х и 64-битных операционных систем Windows 7/8/8.1/10.

Программа Free TikTok Downloader

По большому счету программа Free TikTok Downloader имеет только одну единственную функцию — скачивание мультимедиафайлов (аудио и видео) со страниц сервиса Тик Ток. Все, что требуется пользователю — открыть в любом браузере на компьютере страницу с видео или аудио, скопировать ссылку из адресной строки и вставить ее в соответствующее поле программы (просто нажать кнопку «Вставить», Free TikTok Downloader сам извлечет ссылку из буфера обмена).

Из дополнительных бесплатных функций менеджера загрузок отметим:

Возможность выбора качества скачиваемого видео от 360p до 4320p (8K).

Автоматическое присвоение имен скачиваемым файлам согласно заданному пользователем формату (например, с датой или просто номером).

Возможность автоматической загрузки видео и аудио в iTunes.

Подключение к сети через прокси-сервер (дает возможность скачивания медифайлов с TikTok, если тот заблокирован интернет-провайдером).

Платные функции Free TikTok Downloader

При приобретении пожизненной лицензии или оформления годовой подписки пользователям Free TikTok Downloader открываются такие дополнительные функции как:

Удаление водяного знака из скачиваемых видеоматериалов.

Возможность выбора формата видео (по умолчанию скачивание осуществляется в несжатом формате MP4) — сжатый MP4, MOV или AVI.

Возможность установки качества (битрейт) MP3-файлов — 190, 240 или 320 Kbps.

Кроме того, платная версия Free TikTok Downloader обеспечивает более высокой скоростью скачивания.