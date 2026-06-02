WO Mic — программа для передачи звука с мобильного устройства на компьютер. Приложение позволяет превратить любой девайс под управлением Android или iOS в полноценный компьютерный микрофон, практически ничем не отличимый по своей функциональности с традиционными аналоговыми звукоприемниками. Программа WO Mic работает в операционных системах Windows 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит) и только в паре с одноименным мобильным приложением под Android либо iOS.

Как работает программа WO Mic?

Программа WO Mic состоит из трех взаимозависимых модулей (устанавливаются по отдельности):

Клиентский модуль (программа для Windows). Серверный модуль (приложение под мобильные устройства). Драйвер микрофона (создает на компьютере виртуальное записывающее устройство, а также отвечает за установку связи между клиентским и серверным модулем).

Работает данная программная система следующим образом:

Программа на мобильном устройстве запускает сервер, основная задача которого — съем звука с микрофона телефона/планшета и дальнейшая его трансляция (передача) по проводной или беспроводной сети на компьютер.

Приложение для Windows служит для подключения компьютера к смартфону с целью приема аудиосигнала (звука, проговариваемого пользователем в микрофон своего мобильного устройства).

Все это взаимодействие осуществляется при "посредничестве" драйвера виртуального микрофона.

Несмотря на кажущуюся сложность, использование WO Mic не вызовет никаких проблем даже у начинающих пользователей компьютера.

Как пользоваться WO Mic?

Первым делом следует установить на компьютер программу и драйвер виртуального микрофона (оба файла-установщика можно скачать с этой страницы). При установке драйвера нужно выбрать правильную его версию (подходящую под дистрибутив и разрядность установленной на компьютере ОС Windows).

Далее откройте на своем мобильном устройстве магазин Google Play или AppStore, найдите в нем программу WO Mic, выполнив поиск по названию, и установите ее.

Теперь необходимо определиться, какой интерфейс связи между компьютером и смартфоном будет использоваться для передачи звука. Утилита WO Mic поддерживает 4 типа соединений:

Bluetooth. Больше подходит для владельцев ноутбуков. Смартфон при этом должен располагаться ближе к компьютеру (чем дальше, тем хуже связь). USB. Для установки связи в наличии должен иметься USB-кабель телефона и установленные на компьютере USB-драйверы для него. Wi-Fi. Установка связи через Wi-Fi-роутер, к которому должен быть подключен и компьютер, и смартфон. При этом компьютер может быть соединен с роутером и посредством сетевого кабеля. Wi-Fi Direct. Для передачи данных по этой технологии на компьютере обязательно наличие Wi-Fi-адаптера. На мобильном устройстве следует включить раздачу Wi-Fi (т.е. создать беспроводную точку доступа). К созданной точке доступа следует подключиться с компьютера, на котором установлена программа WO Mic.

Наиболее удобным для большинства пользователей является третий способ связи. Для его использования:

Войдите в настройки приложения на мобильном устройстве и выберите тип связи «Wi-Fi» (задается в разделе «Transport»).

Нажмите кнопку запуска сеанса связи. В верхней части окна отобразится надпись (см. приложенные к статье скриншоты) — «Started. Please connect by Wi-Fi (192.168.0.1)». В вашем случае указанный в скобках IP-адрес может быть другим.

Далее в клиентском модуле программы на компьютере также выберите тип связи «Wi-Fi».

В поле «Server IP address» введите IP-адрес, указанный в мобильном приложении.

Нажмите «ОК». Если в нижней части окна программы отобразится надпись «Connected», значит, связь успешно установлена.

Теперь можно использовать смартфон в качестве беспроводного микрофона. С его помощью можно записывать на компьютер голос, проговариваемый в телефон, общаться в любых мессенджерах и т.д.

Ограничения бесплатной версии WO Mic

Программа для Windows полностью бесплатна, однако WO Mic для мобильных устройств — условно-бесплатное приложение. Среди ограничений — невозможность регулировки мощности микрофона на телефоне (впрочем, это не мешает использовать программу по назначению). Кроме того, в мобильной версии WO Mic присутствует реклама.