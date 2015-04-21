Quick Ping Monitor – программа для отслеживания активности IP-адресов. Инструмент обладает важным набором функций:
- Исследование устройства по выбранным параметрам.
- Получение информации о состоянии сетевых каналов на основе данных активности IP-адресов.
- Функция параллельного просмотра.
- Короткий интервал обработки, занимающий доли секунды.
- Отлаженная система уведомлений: программа одновременно может отсылать до 256 сообщений.
Основная сфера применения Quick Ping Monitor – сетевое и серверное администрирование, веб-мастеринг и программирование.