SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
FileZilla Server

FileZilla Server

Бесплатный FTP-сервер

2,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.12.6
Скачать 7 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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История изменений

Версия 1.12.6

  • Официальные сборки теперь используют GnuTLS 3.8.13.
  • Исправлен сбой интерфейса при экспорте конфигурации.

Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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