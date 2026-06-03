FileZilla Server – бесплатный FTP-клиент, обеспечивающий файлообмен с FTP-сервером.
Возможности FileZilla Server:
- Поддержка всех протоколов передачи данных.
- Защищенное соединение в несколько потоков одновременно.
- Автоматическое возобновление связи с сервером и восстановление прерванных загрузок.
- Настройка ограничения скорости передачи.
- Функция передачи файлов больших объемов (более 4 Гб).
- Поддержка IPv6 и любых доменных зон.
- Менеджер полуавтоматической настройки сетевых параметров.
FileZilla Server – надежный инструмент для загрузки и скачивания файлов с FTP-сервисов.