DNS Jumper — программа для управления и настройки сервера DNS. Отличительной характеристикой утилиты является высокая скорость обработки данных за счет встроенных оперативных механизмов. Для осуществления операций по настройке DNS достаточно пару кликов мыши.

Программа используется преимущественно профессионалами в области IT, а также разработчиками web-ресурсов. Неаккуратность обращения с функционалом программы грозит полной или частичной потерей системных данных, поэтому для их сохранения требуется четкий организованный подход.

DNS Jumper предоставляет следующие возможности:

Открытие удаленных сайтов с закрытым доступом.

Блокировка вредоносных ресурсов в автоматическом режиме.

Повышение скорости обработки веб-страниц (данное преимущество заметно при открытии «громоздких» сайтов).

Программа DNS Jumper на руссском языке полностью бесплатна и работает на всех свежих версиях Windows.