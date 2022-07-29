DNS Jumper — программа для управления и настройки сервера DNS. Отличительной характеристикой утилиты является высокая скорость обработки данных за счет встроенных оперативных механизмов. Для осуществления операций по настройке DNS достаточно пару кликов мыши.
Программа используется преимущественно профессионалами в области IT, а также разработчиками web-ресурсов. Неаккуратность обращения с функционалом программы грозит полной или частичной потерей системных данных, поэтому для их сохранения требуется четкий организованный подход.
DNS Jumper предоставляет следующие возможности:
- Открытие удаленных сайтов с закрытым доступом.
- Блокировка вредоносных ресурсов в автоматическом режиме.
- Повышение скорости обработки веб-страниц (данное преимущество заметно при открытии «громоздких» сайтов).
Программа DNS Jumper на руссском языке полностью бесплатна и работает на всех свежих версиях Windows.