DeviceLock – основная программа (автономный модуль), работающая в составе DeviceLock DLP Suite. Она обеспечивает мониторинг сетевых действий пользователей и проверяет все доступные на компьютере порты (LPT, USB, COM, LAN).

DeviceLock является центральной платформой для обеспечения работы всего комплекса, состоящего из NetworkLock, ContentLock и дополнительных модулей. Основная цель программы – обеспечение удобного управления доступом. Также модуль ведет запись в журнал (протоколирование) всех событий, которые происходят в системе, контролирует доступ пользователей к разным данным и позволяет проводить администрирование.

Важной функцией DeviceLock является теневое копирование данных с периферийных устройств (USB-накопителей, дисков), буфера обмена и других подключаемых устройств, включая принтеры.