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VeraCrypt

VeraCrypt

Программа для шифрования файлов и дисков

5,0 (1)
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Актуальная версия 1.26.29
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История изменений

Версия 1.26.29

  • Добавлен Argon2id как альтернативный KDF для несистемных томов.
  • В интерфейсе и документации термин «PKCS-5 PRF» заменен на «KDF».
  • При смене пароля или KDF заголовка тома корректнее используется PIM по умолчанию для выбранного KDF.
  • Обновлены и упрощены значки логотипа.
  • Усилена обработка XML и TLV против некорректных данных.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-54073, которая могла влиять на правдоподобное отрицание скрытых томов в файловых контейнерах, созданных в версиях 1.26.6–1.26.28.
  • Усилена проверка входных данных драйвера Windows и обработка crash dump filter.

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Оценки программы

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