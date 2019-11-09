SoftSalad СОФТСАЛАТ

Защита информации

Найдено 18 программ

Fiddler
Fiddler 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Gpg4win
Gpg4win 5.1.1

Программа для безопасного шифрования файлов и электронной почты на Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
USB Raptor
USB Raptor 0.19.94

Программа для создания из USB-флешки электронного USB-ключа для блокировки компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Cryptomator
Cryptomator 1.19.3

Программа для шифрования данных

Рейтинг 1,5 из 5 1,5
VeraCrypt
VeraCrypt 1.26.29

Программа для шифрования файлов и дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
AZPassword
AZPassword 2.0.0.0

Программа для генерации паролей по заданным параметрам

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
Password Cracker
Password Cracker 4.91 build 581

Программа для хранения и просмотра вводимых паролей в веб-формы и приложения

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Smartmontools
Smartmontools 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
Secure IT
Secure IT 18.0.3.0

Программа для шифрования файлов на ПК и носителях

Оценок пока нет
RClone
RClone 1.69.3

Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами

Оценок пока нет
Duplicati
Duplicati 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0
EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9
EXE Password Protector
EXE Password Protector 1.1.6.214

Программа для защиты EXE-файлов паролем

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Boxcryptor
Boxcryptor 2.37.1057

Программа для шифрования файлов в облаке

Рейтинг 5,0 из 5 5,0