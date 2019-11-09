Fiddler 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 4 дня назад

Gpg4win 5.1.1

Программа для безопасного шифрования файлов и электронной почты на Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 недели назад

USB Raptor 0.19.94

Программа для создания из USB-флешки электронного USB-ключа для блокировки компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 1 месяц назад

Cryptomator 1.19.3

Программа для шифрования данных

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 3 месяца назад

VeraCrypt 1.26.29

Программа для шифрования файлов и дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 4 месяца назад

AZPassword 2.0.0.0

Программа для генерации паролей по заданным параметрам

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 4 месяца назад

Password Cracker 4.91 build 581

Программа для хранения и просмотра вводимых паролей в веб-формы и приложения

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 4 месяца назад

Smartmontools 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет — 1 год назад

Hard Disk Sentinel 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет — 1 год назад

Secure IT 18.0.3.0

Программа для шифрования файлов на ПК и носителях

Оценок пока нет — 1 год назад

RClone 1.69.3

Программа для управления файлами между компьютером и облачными хранилищами

Оценок пока нет — 1 год назад

Duplicati 2.1.0.5

Программа для создания резервных копий файлов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 1 год назад

EaseUS Todo Backup 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 3 года назад

EXE Password Protector 1.1.6.214

Программа для защиты EXE-файлов паролем

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

Boxcryptor 2.37.1057

Программа для шифрования файлов в облаке