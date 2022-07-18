RSSOwl собирает, сортирует, обновляет и сохраняет новости из RSS-подписок. Программу отличается лёгкий и удобный интерфейс. RSSOwl может сохранять новости на компьютере в нужном вам формате для последующего просмотра без использования интернета. RSSOwl легко настраивать и она выпускается для всех известных операционных систем.

RSSOwl 2.0 - следующее большое обновление программы, включающее несколько новых полезных функций. года. Главной целью разработчиков было сделать программу мощной, легкой для расширения и использования. Для создания новой версии RSSOwl в качестве платформы разработки был выбран Eclipse и мощная база данных db4o для хранения новостей. Эта комбинация позволила создать качественный полнотекстовый поисковый движок Lucene. В сумме это позволило вывести программу на новый уровень по уровню чтения, управления и просмотра новостей из всех ваших RSS-подписок.