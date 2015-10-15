GOM Video Converter – конвертер видео в форматах AVI, 3GP, MP4, WMV, FLV и других.

Инструмент конвертирует видео для большого количества разных устройств, включая мобильные гаджеты на Android и iOS, а также игровые приставки. С помощью конвертера можно не только изменить формат и разрешение видеозаписи, но и применить различные эффекты и функции:

наложение логотипа;

добавление субтитров;

настройка цветов.

В видеоконвертере ГОМ есть возможность добавления собственной звуковой дорожки и извлечения аудио-потока. Программа отличается простотой использования и обеспечивает высокую скорость обработки файлов.