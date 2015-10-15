GOM Video Converter – конвертер видео в форматах AVI, 3GP, MP4, WMV, FLV и других.
Инструмент конвертирует видео для большого количества разных устройств, включая мобильные гаджеты на Android и iOS, а также игровые приставки. С помощью конвертера можно не только изменить формат и разрешение видеозаписи, но и применить различные эффекты и функции:
- наложение логотипа;
- добавление субтитров;
- настройка цветов.
В видеоконвертере ГОМ есть возможность добавления собственной звуковой дорожки и извлечения аудио-потока. Программа отличается простотой использования и обеспечивает высокую скорость обработки файлов.