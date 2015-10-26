Программа для 2D и 3D проектирования ZWCAD Classic, аналог ZWCAD+ 2015 по более выгодной цене. ЗВКАД Классик сохранил полный набор инструментов и возможностей для 2Д и 3Д проектирования:

работа со слоями;

моделирование;

построение таблиц;

работа с чертежами и сравнение чертежей;

вставка и форматирование текста и мультитекста;

выноски.

Преимущества ZWCAD Classic:

совместимость с AutoCAD, AutoCAD LT и другими программами, поддерживающими формат dwg, dxf, dwt;

программа доступна на русском;

не требует дополнительного обучения благодаря привычному дизайну;

высокая производительность при минимуме системных требований.

Перед покупкой ZWCAD Classic вы можете скачать и установить пробную версию продукта, которая сохраняет все те же функции в течение 30-дневного периода, что и коммерческая.