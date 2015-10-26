Программа для 2D и 3D проектирования ZWCAD Classic, аналог ZWCAD+ 2015 по более выгодной цене. ЗВКАД Классик сохранил полный набор инструментов и возможностей для 2Д и 3Д проектирования:
- работа со слоями;
- моделирование;
- построение таблиц;
- работа с чертежами и сравнение чертежей;
- вставка и форматирование текста и мультитекста;
- выноски.
Преимущества ZWCAD Classic:
- совместимость с AutoCAD, AutoCAD LT и другими программами, поддерживающими формат dwg, dxf, dwt;
- программа доступна на русском;
- не требует дополнительного обучения благодаря привычному дизайну;
- высокая производительность при минимуме системных требований.
Перед покупкой ZWCAD Classic вы можете скачать и установить пробную версию продукта, которая сохраняет все те же функции в течение 30-дневного периода, что и коммерческая.