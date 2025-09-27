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Cura (Ultimaker Cura)

Cura (Ultimaker Cura)

Программа для 3D-печати

4,0 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.13.0
Скачать 171 MB
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История изменений

Версия 5.13.0

  • Добавлен принтер UltiMaker Factor 4+ с профилями.
  • В установщик Cura для Windows добавлена настройка ассоциации файлов.
  • Добавлены новые настройки заполнения, поддержки, температуры верхней поверхности, ретракта и порядка стенок первого слоя.
  • Исправлены проблемы с support blockers, tree support, random infill и сохранением пользовательских профилей.

Оценки программы

4,0

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Cura (Ultimaker Cura)

1 отзыв

иван

не могу зайти на ваш сайт с яндекс браузер пишет заблокирован а с браузера майкрософт моргу зайти Идентификатор луча Cloudflare: 985c4c7c2ae5e961