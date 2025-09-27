Ultimaker Cura — программа для 3D-печати на 3D-принтерах для компьютеров под управлением Windows Vista/7/8/8.1/10 (только 64-битные системы). Программа распространяется бесплатно, имеется поддержка русского языка (неполный перевод).

Зачем нужна программа Ultimaker Cura?

Технически, программа Cura является слайсером — приложением, позволяющим выводить виртуальные 3D-модели на печать послойно — как того и требуют современные трехмерные принтеры. Первоначально 3D-слайсер Cura предназначался для трехмерных принтеров разработки компании Ultimaker, однако его можно использовать и для работы с другими принтерами.

Основная функция программы Cura — генерация G-кода на основе загруженной пользователем трехмерной модели, которую следует распечатать. Сгенерированный G-код можно сразу отправить на печать либо сохранить в файл для использования в будущем.

Поддерживаемые Ultimaker Cura форматы 3D-моделей

Слайсер Ultimaker Cura поддерживает импорт большого количества форматов 3D-моделей, которые могут быть загружены в программу и отправлены на печать либо переформатированы (экспортированы) в другие 3D-форматы. К ним относятся:

IAM, DWG и IPT — формат экспорта 3D-моделей из системы 3D-моделирования Autodesk Inventor.

DAE иZAE — популярные форматы файлов COLLADA.

CTM и PLY — форматы файлов, хранящие 3D-модели в видео треугольных сеток.

OBJ — один из самых распространенных форматов 3D-моделей, экспортируемых из различных систем трехмерного моделирования, включая 3D Studio Max, Blender и Maya.

GLB и GLTF — универсальные сжатые форматы 3D-моделей от Khronos Group, структура которых записана в стандарте JSON. Также поддерживается множеством систем 3D-моделирования.

3MF — еще один универсальный формат данных, записанный в виде XML.

STL — один из самых ранних (разработан в 1987 г.) форматов файлов, используемый в аддитивных технологиях (куда относится и послойная 3D-печать). Существует в виде текстовых и бинарных файлов.

X3D — еще один формат, кодированный и использованием синтаксиса XML.

G, GCODE и GCODE.GZ — разновидности форматов файлов, содержащих G-код.

UFP — собственный формат файлов, экспортируемых из Ultimaker Cura.

А также файлы изображений формата BPM, GIF, JPG/JPEG и PNG.

Любой импортированный в Ultimaker Cura формат файлов может быть сохранен (импортирован) в форматы: 3MF, OBJ, UFP, GCODE, текстовый и бинарный (двоичный) STL. Это также позволяет использовать слайсер в качестве приложения для конвертирования файлов 3D-моделей из одного формата в другой.

Функциональные возможности и особенности Ultimaker Cura

Программа Cura имеет следующие базовые функциональные возможности:

Полный контроль над загруженными 3D-моделями: вращение и перемещение в трехмерной пространстве, масштабирование, зеркалирование, просмотр слоев в "рентгене" и др.

Возможность печати моделей в качестве поддержки, ручного изменения настроек для перекрытий.

Наличие преднастроенных профилей для печати с использованием различных материалов производства компании Generic и Ultimaker: ABS, Breakaway, Nylon, CPE, PC, PLA, PP, PVA, CPE+,CFF CPE/PA, Tough PLA, TPU 95A и другие.

Большое количество настроек качества печати, параметров ограждения, заполнения, материалов, поддержек, скорости печати, системы охлаждения и других параметров 3D-принтеров.

Возможность применения к 3D-моделям различных скриптов пост-обработки, влияющих на результат процедуры нарезки на слои и/или на печать.

Возможность работы с локальными и сетевыми 3D-принтерами.

Наличие функции расчета стоимости распечатки на основе цены материала.

Отдельно отметим расширяемость функционала слайсера Cura путем установки внешних плагинов, как от Ultimaker, так и от сторонних разработчиков. При помощи плагинов программу можно "научить" работать с различными форматами 3D-файлов, экспортируемых из систем 3D-моделирования, добавить новый функционал по части управления 3D-моделями, материалами и т.д. Расширения для Ultimaker Cura можно скачивать напрямую из программы.